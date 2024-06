Lélekben mindvégig együtt

Román István is felidézte az 1920 júniusában történteket. A vármegyei főispán szerint a trianoni határokon túlra került honfitársainkkal lélekben mindig is együtt voltak az anyaországban élők, nincs ez most sem másképp. Kiemelte, június 4-én a gyász és az összetartozás felemelő érzése feszül egymásnak.

- Az elmúlt 104 esztendő alatt sem felejtettünk semmit – 104 éve pusztulásra ítéltettünk, de megmaradtunk, és ezekben a nehéz, háború sújtotta időszakban is egységet mutatunk. A harcok miatt rengeteg kárpátaljai magyar lelt nyugalomra vármegyénkben, illetve Magyarországon - húzta alá a főispán, és hozzátette: a határon túli kapcsolataink az M49-es autópálya megépülésének és a schengeni határok bővítésének köszönhetően tovább erősödhetnek.

Román István felhívta az Életfánál összegyűlt hallgatóság figyelmét arra, hogy egy magyar ember számára kétféle országhatár létezik. Az egyik az, ahol elő kell venni az okmányainkat, de vannak olyan lelki határvonalak is, ahol nincsen szükség ezekre, mert egy nemzethez tartozunk, legyen szó a Partiumról, Kárpátaljáról, a Felvidékről vagy a Vajdaságról.