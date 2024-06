Részt vett a rendezvényen Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés elnöke is, aki kérésünkre elmondta:

– Örülök annak, hogy sikerült először létrehozni a három hitközség közös ünnepét, s hogy a rabbi más felekezetek képviselőivel nyilvánosan is beszélget. Vallom, hogy napjainkban nagyon fontos szerepük van ezeknek a párbeszédeknek. Ugyanakkor nagyon örülök annak is, hogy Nagykállóban ismét van zsidó hitközség, hiszen a település történelmét és gazdasági életét a korábbi évszázadokban nagymértékben meghatározták a zsidók. A zsidó hitközség színesíti és egyben erősíti is a város közösségi életét.



Párbeszéd: Fináli Gábor rabbi a sábbát miatt gyalog tette meg az utat Nagykálló és Harangod között

Fotó: M. Magyar László

Fináli Gábor budapesti rabbi gyalog érkezett ki Harangodra Nagykállóból, ugyanis sábát idején autóba sem ülhet. Mielőtt még megsajnáltuk volna, hogy gyalog kell visszamennie a városba, elárulta: mire a program véget ér, letelik a sábát ideje, s akkor már beszállhat a gépjárműbe.

– A mai rendezvény célja a közös ünneplés a két vidéki hitközséggel, ugyanakkor igyekszünk szélesre tárni a kapukat, s beszélgetni szeretnénk a helyi felekezetek képviselőivel mindarról, ami elválaszt, illetve ami összeköt bennünket. Ezáltal is szeretnénk megismerni egymást. Este még lesz egy hangverseny is, ide varázsolunk a nagykállói éjszakába egy részletet a zsidó kultúrából. Nem tagadom, legyalogoltam a lábamat, mire ideértem. Ma már a szállásról elgyalogoltam az imateremig, az imateremből vissza a szállásig, utána pedig jöttem ide Harangodra. Vissza a városba már beülhetek egy autóba, mert addigra letelik a sábát – tudtuk meg Fináli Gábortól., aki párbeszéd során három felekezet képviselőjével beszélgetett a vallások kapcsolatáról, egymáshoz való viszonyáról. A rabbi beszélgető társa volt Kárpáti Ernő nagykállói lelkész (Hit Gyülekezete), Sipos Brigitta kállósemjéni református lelkész és Lipcsák Tamás nagykállói görögkatolikus parókus. Egy kicsit később csatlakozott hozzájuk Angyalosy Katica nyírbogdányi református lelkész is.