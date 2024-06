– Egy háznak a kéménye dőlt le, ami összetörte a tetőszerkezetet is. A jég pedig kilyukasztott több pala- és előtetőt, melléképületet, redőnyt, és több ház beázott, valamint a művelődési ház is. A kerteket, veteményeseket a jég, majd a csapadék tette tönkre, sajnos, ez pótolhatatlan kár. A magas vízállás több helyen a lakóházakat is veszélyeztette, homokzsákokkal is védekeztünk – részletezte Rudolf János Ferencné, Tiszanagyfalu polgármestere.

– Így a vihar utáni negyedik napra már jobban állunk, azonban a mélyebben fekvő részeken még mindig tengernyi a víz. Nagy összefogással próbálunk meg mindent megtenni, az önkormányzati szivattyúk mellé a helyiek is hozták a sajátjukat, és a szomszédos települések is felajánlották a segítségüket. A külterületeken is még katasztrofális a helyzet, emberemlékezet óta nem öntötte el ennyi víz a települést – mondta a polgármester, és reményét fejezte ki, hogy nem esik mostanában az eső, mert akkor még nagyobb problémát okozna.

Fel kell készülni a viharokra

Dr. Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője is bejárta a vihar sújtotta településeket. Lapunknak arról számolt be, bár nagyon nehéz, fel kell készülni a hirtelen érkező, sok csapadékkal járó viharokra.

– A helyi védelmi bizottság elnöke, Szűcs Sándor a hétvégén tájékoztatott a történtekről, és hétfőn a helyszínre is siettünk. Azonnal felvettem az Államkincstárral kapcsolatot, hogy minden információt átadhassak a településeknek a károk bejelentéséről. Ki kell emelni Takács László alpolgármester és a munkatársai munkáját, hiszen éjt nappallá téve dolgoztak a károk felmérésén, és az elhárításban is azonnal a lakosság segítségére siettek. A hivatásos és önkéntes tűzoltók is megfeszített erőkkel dolgoztak, és úgy tudom, öt ingatlan vált lakhatatlanná Bujon. Az ibrányi testületi gyűlésen is részt vettem, ahol meghatároztuk a település vezetésével és a szakemberekkel, milyen munkálatokra van szükség – tudtuk meg dr. Vinnai Győzőtől, majd kiemelte, bajban ismerszik meg az ember, és az érintett települések önkormányzatainak munkatársai mindent megtettek és tesznek is, hogy segítsenek másokon.