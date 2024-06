Minden jó, ha jó a vége. Sőt: minden jó, ha hajó a vége. Mégpedig aaz A38 Hajó, ahol átadták a Petőfi Zenei Díjakat. A Magna Cum Laude lett az év együttese, Freddie az év férfi előadója, Gubik Petra pedig az év női előadója. Az év hangszeres előadójának a paszabi Parno Grasztot választották, az év rádiós koncertje elismerést pedig a 4S Street kapta a Petőfi Rádióban adott koncertjéért. Az év zenei felvétele Szarka Tamás Otthon vagyunk című dala, az év koncertje kategóriában Ákos lett a befutó harmincéves szólókarrierjének ünnepi, az Operában tartott előadásával.

A közmédia évről évre könnyűzenei díjátadón ismeri el a műfaj meghatározó szereplőit és feltörekvő tehetségeit. Az idén kilenc kategóriában vehettek át díjat az előadók az M2 Petőfi TV és a Petőfi Rádió munkatársaitól, valamint a Petőfi Zenei Díj életműdíjas és Kossuth-díjas Nagy Ferótól.

Az év női előadója díjjal elismert Gubik Petrát nemcsak színházi előadásokban, hanem a Duna showműsorainak fellépőjeként is láthatta a közönség. A Csináljuk a fesztivált! döntőse volt, a Petőfi Zenei Díj - Életmű Gála - Földes László Hobo műsorban blues műfajban mutatkozott be, A Dal 2024 extra produkciójában pedig Freddie-vel duettezett. Utóbbi, Fehérvári Gábor Alfréd, az év férfi előadója immár kétszeres Petőfi Zenei Díjas énekes, műsorvezető, a Csináljuk a fesztivált! legutóbbi évadának győztese, a közmédia dalversenyében Gubik Petrával állt színpadon a Szenes Iván születésének 100. évfordulója tiszteletére előadott extra produkciós dalválogatással, valamint Hobo-dalfeldolgozással köszöntötte az idei életműdíjas előadóművészt.

– Szerettem volna megalkotni egy olyan zenei projektet, melynek tagjai szívesen dolgoznak velem. Így jött létre a Mi van a zsebemben? produkció – említette Ajak díszpolgára, Gubik Petra az M2 Petőfi Esti Kornél című műsorában. A nyíregyházi közönség is élvezheti a koncertet július 6-án a Rózsakert Szabadtéri Színpadon.