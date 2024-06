A norvégiai Lofotent sokan a világ legszebb helyének tartják, de rengeteg turista kíváncsi a svédországi Stonehenge-nek nevezett Ale’s Stone-ra, vagy Európa legészakibb pontjára, a Nordkappra is – nos, két nyíregyházi származású hölgy, Batáriné Csernyik Viktória és Rusin Tamara hamarosan felkeresik ezeket a természeti csodákat, ám a nézelődésre nem igazán lesz idejük. Mivel a Baltic Sea Circle rally versenyzőiként érintik majd ezeket a helyeket, a céljuk az lesz, hogy a lehető leggyorsabban indulhassanak tovább. A kihívásokat kedvelők egyik legnépszerűbb autóversenye 9 országot érint Skandináviában és a Baltikumban: az indulóknak 7500 kilométert kell megtenniük 16 nap alatt, és nemcsak az számít, hogy a pluszfeladatokkal nehezített megmérettetésen beérjenek a célba: út közben a lehető legtöbb adományt kell összegyűjteniük a szívükhöz közel álló jótékonysági szervezetnek.

Rally: izgalmas út vár a hölgyekre

Forrás: Superlative Adventure.com

Rally: ezzel egy régi vágya válik valóra

Batáriné Csernyik Viktória Nyíregyházán született, itt is járt iskolába, s a szülei vállalkozása miatt kiskora óta autókkal volt körülvéve – az édesapja amatőr rally crosszal is próbálkozott, s nem volt ritka, hogy a hétvégét az egész család a versenypálya mellett töltötte. A férjével is ennek kapcsán ismerkedett meg, és amikor 2010-ben az akkor meg pici fiúkkal kiköltöztek Angliába, egy ideig autókkal foglalkoztak. Jelenleg a Londontól mintegy egy órányira fekvő kis városban, Aston Clintonban élnek, Viki horgolt dísztárgyakat, takarókat, játékokat forgalmaz. Mint lapunknak mondta, évek óta nagy álmuk volt, hogy elinduljanak a Baltic Sea Circle rally-n, de mivel a férje 3-4 hétre nem tudott volna elszabadulni a munkahelyéről, lemondtak róla. Aztán tavaly nyáron az általános iskolai osztálytalálkozójukon beszélt erről a régi barátnőjével, Tamarával és eldöntötték, hogy bár egyikünk sem csinált még ehhez hasonlót, nekivágnak a nagy kalandnak.

Szereti a veterán járműveket

Tamara 18 éves koráig Nyíregyházán élt, és az egyetemi diplomája megszerzése után visszaköltözött a városba, majd egy nyíregyházi cég budapesti irodájában kapott munkát, most Ócsán él. Már gyerekkorában is érdekelték az autók, valószínűleg ez az oka, hogy felnőttként is vonzza a veterán járművek világa – eredetileg ők is egy ilyen autóval indultak volna, de mivel nem lett kész időben, egy fiatalabb évjárattal vágnak neki a 7500 kilométernek. Ezzel ugyan ponthátrányba kerülnek, de mint mondják, remélhetőleg a pluszfeladatokkal ezt kompenzálni tudják. Vikihez hasonlóan Tamara is szereti a kihívásokat, és mivel a párja nem tud ennyi szabadságot kivenni, szívesen indul el egykori osztálytársával.

A verseny 9 országot érint: a németországi Hamburgból indul a verseny június 22-én, majd Dánián, Svédországon, Norvégián, Finnországon, Észtországon, Litvánián, Lettországon és Lengyelországon át, 16 nap múlva ér vissza Hamburgba. Mint ahogy Vikitől és Tamarától megtudtuk: a konkrét útvonalat csak a rajt előtt pár órával kapják meg, és az is csak akkor derül ki, milyen feladatokat kell elvégezniük. Azt biztosan tudják, hogy minden évben megállnak a versenyzők az Ale’s Stones-nál, a Lofoten szigeteken, Nordkapp-nál, Litvániában a Keresztek hegyén és Észtország elsüllyedt börtönénél is. Ami nehézzé teszi a versenyt, hogy a tájékozódáshoz kizárólag térképet és iránytűt használhatnak, és nem mehetnek autópályán. A GPS használata tilos – Tamara ettől tart a legjobban.