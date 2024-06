Figyeljünk magunkra, egymásra

– A hőség miatt erőteljesebb az izzadás, ezért nemcsak folyadékot, hanem fontos ásványi anyagokat is veszít a szervezetünk, amit pótolnunk kell. Az elektrolit-egyensúly felborulása szívritmuszavart okozhat. Kerüljük a magas cukor-, alkohol-, illetve koffeintartalmú italokat. Ha bágyadtságot, kedvetlenséget érzünk, a száraz bőr, a lepedékes nyelv is arra figyelmeztet, hogy a szervezetnek több folyadékra van szüksége, ami átlag 2-3 liter, most ettől is több. A tűző naptól védjük a fejünket sapkával, kalappal, a bőrünket napfényvédő krémmel, naptejjel, világos, szellős ruházattal, a szemünket UV-védelemmel is ellátott napszemüveggel, a szemüvegesek napellenzős sapkával, csíptethető napszemüveggel – sorolta a vezető mentőtiszt.

Ugyancsak tapasztalat, hogy az idősek hajlamosak keveset inni, emiatt felborulhat a folyadékháztartásuk.

– A megelőzés érdekében kérdezzük meg hozzátartozónkat, ismerősünket, hogy mennyi vizet ivott, s ha nem elegendőt, azonnal pótolni kell. Hívjuk többször idős rokonainkat, vásároljunk be helyettük, figyeljünk rájuk – kérte a mentőtiszt. – Ha a lakásban nincs légkondicionáló, többször zuhanyozzunk, árnyékoljuk a szobát. Ha elkerülhetetlen, hogy a szabadban dolgozzunk, óránként legalább 10 perces pihenőt iktassunk be, vonuljunk árnyékos helyre, és fogyasszunk hűtött vizet – tette hozzá.

A gyerek is igyon több vizet!

– Hirtelen jött a hőség. A nagy meleg kapcsán három dolog biztosan eszükbe jut a szülőknek: a folyadékfogyasztás, a tűző nap káros hatásai és a nyári betegségek, baleset elkerülése – mondta Sajtos Ágnes védőnő, aki azt foglalta össze: hogyan vigyázzanak a szülők, a nyári táborokat vezető pedagógusok a gyerekekre a rekkenő hőségben.