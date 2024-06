Dr. Hosszú József

Látványos fejlődés

Kisvárdán a negyedik ciklusát kezdheti el Leleszi Tibor. Boldogan mondta el szerkesztőségünknek, hogy nemcsak a saját győzelmét fogadta kitörő örömmel, hanem azt is, hogy képviselőtársai minden körzetben elnyerték a szavazók bizalmát.

– Nagyon sokat dolgoztunk a képviselőtársaimmal, az önkormányzat minden munkatársával az elmúlt évek alatt, és az utóbbi hetekben is sokat mentünk annak érdekében, hogy elnyerjük újra a lakosság bizalmát. Nagyon boldog vagyok, hogy a kemény munkának beérett a gyümölcse. Polgármesterségem évei alatt Kisvárda látványosan fejlődött, egy élhető, nyugodt légkört igyekeztünk kialakítani. Ezt érzik is a helyiek, nagyon megható, ahogy mellettem állnak. Mikes Kelemen gondolatát vallom és eszerint szeretném folytatni is: „Vagyok, aki voltam, és leszek, aki vagyok”. Rengeteg tervünk és projektünk van a jövőre, Kisvárda ügyeit szeretnénk az eddigi empátiával és alázattal továbbvinni.

Leleszi Tibor

Fontos az együttműködés

Mint ismert, a június 9-ei választáson ismét Máté Antalnak szavazott bizalmat a lakosság Nyírbátorban, megkérdeztük a polgármestert, hogyan értékeli a hétvégi voksolást, és milyen tervei vannak a következő ciklusra.

– Egy 10 éves, együttműködésen alapuló munka eredményét mutattuk meg az embereknek, és ebben minden területre igyekeztünk választ adni, legyen szó közbiztonságról, kultúráról vagy gazdaságról. Az elmúlt öt év rengeteg kihívás elé állította az önkormányzatokat, ugyanakkor a város vezetése az együttműködés szellemében dolgozott, és ezt az irányt követjük a következő ciklusban is – emelte ki Máté Antal, aki szerint a magas részvételi arány mellett elért eredmények is azt mutatják, jó az irány.

– Persze sok mindent át kell gondolnunk, de forradalmi változások nem lesznek. A terveink megvalósítása nagyban függ az anyagi lehetőségektől, de Nyírbátornak azért van némi anyagi mozgástere. A következő négy hónap lehetőséget ad arra, hogy kialakítsuk az új rendszert és az együttműködések újabb formáit – tett hozzá Máté Antal.