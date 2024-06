Olvasóink felkaphatják a fejüket a cím olvasatán, hogy mit is keresnek a rend­őrök egy vadásznapon. A magyarázat roppant egyszerű: segítettek orvvadászok elfogásában, s ezt köszöni meg nekik az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Területi Szervezete június 29-én a Nábrádon megrendezendő vadásznapon. A 10 órakor kezdődő ünnepségen a vendégeket köszönti Káplár Ferenc, a helyi Petőfi Vadásztársaság elnöke, Soltész Ferenc polgármester, dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő és Román István főispán. A vadásznapot megnyitja Plavecz János, a Vadászkamara vármegyei elnöke. A rendőrök mellett természetesen vadászok is kapnak majd elismeréseket, valamint felavatják a közelmúltban levizsgázott vadászokat, s azokat a vadászíjászokat is, akik első alkalommal tették le vármegyénkben ezt a különbözeti vizsgát.

Ezután több programot is láthatnak a vendégek. A főzőversenyre 25 csapat nevezett be. Este fellép Karda Beáta, az Inflagranti együttes, majd DJ Vamuzze zárja a napot.