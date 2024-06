A tiszaeszlári lakosok igyekvő, szorgalmas és becsületes emberek, akik kora hajnalban igyekeztek a tokaji piacra, hogy eladhassák terményeiket, termékeiket. A jövőben azonban nem kell máshová menni, hogy mindezt megtegyék, mivel a helyben megtermelt javak a helyi piacon értékesíthetik – mondta Vajda László, Tiszaeszlár polgármestere pénteken, a helyi termelői piac átadóünnepségén.

Megtermelik az ország kenyerét

A polgármester arra is kitért, a településen minden talpalatnyi földet művelnek, sőt a közmunkaprogramban 80 százalékban megtermelik a közellátáshoz szükséges alapanyagokat. – A vidéki emberek mindig megtermelték az ország kenyerét, kiváló minőségű élelmiszerrel látva el a nemzetet. Ha úgy kívánta a helyzet, más népeknek is besegítettünk – hangsúlyozta a polgármester, aki szerint tisztelni kell ezeket az embereket, a kézműves termékek előállítóit.

Az átadóünnepségen jelen volt dr. Nagy István agrárminiszter, dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő és Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke is.

– Egy olyan fejlesztést adunk ma át, ami a település igazi lényegéhez tartozik. Kiváló földek vannak itt és szorgalmas gazdák élnek itt, a piac pedig egy közösségi színtér. Itt lehet beszélgetni munkáról és az élet nagy dolgairól – ezt már dr. Vinnai Győző mondta el a jelenlévőknek, majd arra is felhívta a figyelmet, hogy aki a helyi piacon vásárol, nem csupán minőségi termékekhez jut, hanem a gazdaságot, a helyi termelőket is támogatja.

A találkozások színtere

Dr. Nagy István avatóbeszédében arra világított rá, ez egy nagy pillanat, hiszen a termelői piacok ismét reneszánszukat élik.

– A piacot nem lehet temetni, jövője van a mai világunkban is, csupán átalakult. Hiába jöttek a nagy áruházak néhány évtizede, ma megint ott tartunk, hogy az a legjobb termék és étel, amit helyben vagy a közelben állítottak elő. Azonban azt nem szabad elfelejtenünk, hogy a régi típusú piac nem szolgálja a 21. századi ember igényeit. Szeretünk kijönni, nem szeretnénk sáros úton járni, és az is fontos, hogy egy találkozóhely legyen. Nemcsak kiváló portékákat vehetünk, hanem találkozhatunk a termelővel is, akitől megkérdezhetjük, miért annyira különleges egy-egy áru – emelte ki az agrárminiszer.