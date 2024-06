A 13-14 éves korosztályt célzó rendezvénysorozat online bántalmazást bemutató színházi darabbal, kiscsoportos, drámapedagógiai eszközökkel irányított beszélgetésekkel és civil szervezetek kitelepülésén keresztül fiataloknak szóló játékos és ismeretterjesztő foglalkozásokkal próbálja felhívni a figyelmet a szorongáshoz vezető kirekesztő és bántalmazó magatartás prevenciójának fontosságára.

A cserkészetet Cseh Ábel mutatta be az érdeklődőknek.

Fotó: Iskola

A programon a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium 7.D osztály tanulói vettek részt osztályfőnökükkel és osztályfőnök-helyettesükkel. A regisztráció után különböző nonprofit szervezetek standjait kereshették fel. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szakemberei egy Kahoot! kvíz keretében ismertették meg az online tér veszélyeit, illetve médiatudatosság fogalmát. A cserkészetet az Kölcsey egykori diákja, Cseh Ábel mutatta be az érdeklődőknek. A többi kiállító is, a Végeken Egészséglélektani Alapítvány, a JÖVŐ-KÉP Alapítvány és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság is játékos feladatokkal és ajándékokkal várta a diákokat.

A megnyitó után az Itt és Most Társulat Függőségeink című improvizációs előadását tekintették meg a diákok. Egy ilyen előadáson nincs szövegkönyv, nem próbálják be a színészek előre jeleneteket, minden előadás egyedi. A másfél órás előadás során egy addiktológus szakértő segített megérteni a jeleneteket és tanácsokat adni az adott helyzetekhez, majd az előadás végén a diákok is megoszthatták élményeiket és kérdéseket tehettek fel. Egy nagyon hasznos délelőttöt tölthetett az osztály a Váci Mihály Kulturális Központban, egy rendhagyó színházi előadás keretében ismerhették meg a függőségek szerteágazó témáját.