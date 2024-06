Végéhez ért a Nyíregyházi Szakképzési Centrum nyári táborának első turnusa, ami hétfőn kezdődött az intézmény Digitális Közösségi Alkotóműhelyében. Ahogy arról a hét elején már beszámoltunk: a tábort olyan 10-14 éves gyermekek számára indították, akik közelebbről is megismerkednének a különböző számítógépes technológiákkal. A fiatalok, ahogy minden évben, az idén is csapatban és egyénileg dolgoztak, s szabadjára engedve fantáziájukat alkothatták meg saját robotjukat, amit pénteken haza is vihettek, hogy megmutassák a családnak és a barátoknak. Az élményekről és a munkafolyamatokról Erdei Ákos műhely asszisztenssel beszélgettünk. Lapunknak elmondta: a diákok végig jól haladtak a robotok készítésével, így mindennel időben elkészültek.

A robotok egy webes programmal működnek.

Fotó: Csatári Jázmin Abigél / Forrás: Kelet Magyarország

Eseménydús héten vannak túl

– A fiatalok nagyon ügyesek voltak, mindent önállóan csináltak. Hétfőn a kerekek készítésével kezdtünk, kedden magának a robot kocsijának az alapját vágtuk ki CNC lézerrel. Ha valamelyik diák esetleg szeretett volna valamit gravíroztatni a kis robot vázára, nyugodtan megtehette – részletezte az asszisztens, azonban hozzátette: nem minden a munkáról szólt. – A program lényege természetesen a szórakozás volt, így a diákok nem csak dolgoztak. Különböző játékokat szerveztünk a számukra. A Wesselényi-iskola udvarán szabadon focizhattak, illetve különböző rendezvényekre is elvittük őket, csütörtökön pedig a Zay Anna Technikum és Kollégium egyik csapata látogatott el hozzánk, s egy elsősegély- bemutatót tartottak, a gyakorlatokat pedig a srácaink is kipróbálhatták – mesélte.

Egy program segítségével működnek a robotok

Pénteken, a tábor utolsó napján elérkezett a robotépítés végső fázisa, a kis gépezetet működtető számítógépes program elkészítése. Mint megtudtuk: nagyjából két és fél napot vett összesen igénybe a teljes összerakás. – A robot egy a motorvezérlőhöz csatlakoztatott ún. mikrobit segítségével mozog. Erre az egységre kell a diákoknak feltölteniük egy webes felületen keresztül a megtervezett programot, így állíthatják be azt, hogy milyen mozgásokat végezzen a kis gépezet – magyarázta Erdei Ákos, s még elárulta: a robot tulajdonképpen interneten keresztül működik, a kerekeket pedig egy hegesztéssel, ragasztással felrögzített motor hajtja.

Györki Ákos először vett részt a robotika tábor programjain.

– Nagyon jó volt a hét, hétfőn főleg szerkesztgettünk és összekovácsolódott a csapatunk. Sok esemény volt az öt nap alatt, de persze a munka mellett rengeteget játszottunk – mondta Ákos, aki azért érkezett az NySzC tábor műhelyébe, mert már régóta érdekelték a hasonló tervezések, s nagyon örült, hogy maga rakhatta össze élete első robotját. Otthon is szeret építeni, főként legózni szokott. Mint mondta, már nagyon várta, hogy megmutathassa a kész kis robotját a szüleinek.