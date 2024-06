Egy rendkívül sikeres, programokban gazdag év után az elnöki lánc a Nyíregyházi Rotary Club huszadik elnöke nyakába került. Az átadón részt vett a Rotary Magyarország kormányzója, Kovácsné Gila Erzsébet is.

Petruska Erika, a klub leköszönő elnöke összefoglalójában beszámolt az előadásokról, melyek között a mesterséges intelligencia, a vármegye kultúrtörténete vagy az örökséggel kapcsolatos jogi eljárások mellett többek között egy autista fiatalembert is meghallgattak. A klub jószolgálati programjaiban hátrányos helyzetű embereket, rászorulókat támogatott. Ebben az évben is folytatódtak a hagyományosan gyermekrendezvények, melyeken túl színházi előadásra is elvitték a fogyatékkal élő tanulókat.

Elnöki ciklusokon átívelő munka

Izgalmas, új programként elindult az értő olvasást segítő FABATKA program a vécseys alsó tagozatos diákokkal, akik a sikeres értékelés után a múzeumfaluba és az állatparkba is ellátogathattak. A járványos gyermekbénulás megelőzését segítő kampányban a nyíregyházi Rotary és az ifjúsági klubok is elismerésre méltóan vállaltak részt, az országban a legnagyobb összeget gyűjtötték össze. Kiemelkedően szerepelt a Wesselényi-szakközépiskola a Rotary Magyarország által meghirdetett országos környezetvédelmi pályázaton: az iskola tanárai, diákjai, a rotarysták mellett helyi vállalkozók is segítik az Eleló-projekt megvalósítását. A Rotary család ifjú tagjai által alkotott EarlyAct klubban is továbbadták az elnöki láncot, illetve új taggal bővült a városi szervezet.

A Nyíregyházi Rotary Club frissen megválasztott elnöke, Pénzes Marianna ismertette programját, melyben hangsúlyozta a folyamatosságot, a ciklusokon átívelő munka fontosságát. A huszadik születésnapját nemzetközi vendégekkel és jótékonysági koncerttel ünneplő klub előtt igazán sokszínű, hagyományos és új programokkal teli év áll, ezek között a tehetséges fiatalok támogatása, a környezetvédelmi és értő olvasást segítő projekt folytatása mellett a lelki egészség fejlesztése is szerepet kap.

Pénzes Marianna nyakába került az elnöki lánc a nyíregyházi szervezet huszadik születésnapi évében

Fotó: A Rotary Club Nyíregyháza archívuma

A jövőre százéves magyarországi Rotary minden tagja vallja: „a szolgálat mindenek felett”, a barátság ápolása, a magas etikai elvek képviselete és a jószolgálat a legfontosabb értékek.