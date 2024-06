– Több iskolával is felvettük a kapcsolatot, nekik elkészítettük a csomagot a teszteléshez, és így sok eddig megválaszolatlan kérdésre kaphatunk választ – tette hozzá.

Az eszköz a mindennapi életben sokat segíthet a sérült embereknek, és ez volt az egyik olyan kulcsfontosságú szempont, amit az OTIO zsűrije is kiemelt. Mint írták, a „Wibrazz” fejlesztői interjúkat készítettek hallássérült gyereket nevelő családokkal. Ezek alapján világossá vált, hogy a hétköznapi életben is nagy segítséget jelent egy ilyen elven működő eszköz. A megkérdezett gyógypedagógusok is hasonlókról számoltak be, kiemelve azt, hogy a berendezés segítheti a hallássérült gyerekek oktatási integrációját, és a szabadidős rendezvényeken is biztonságosan vehetnének részt a segítségével.

Akadálymentes mindennapok

A fejlesztő órákon a figyelem felkeltésére és fenntartására, csoportos feladatvégzés megkönnyítésére és az autista gyermekek kommunikációjának segítésére is használható a „Wibrazz” – olvasható az OTIO leírásában.

A sérült emberek mindennapjainak akadálymentesítése, társadalmi integrációja és az elfogadottság erősítése hazánkban is nagyon fontos szempont, és ebben egyre fontosabb szerepet töltenek be a fiatal innovátorok. E szemléletet az OTIO is hangsúlyozta a „Wibrazz” bemutatásában.

Ugyanakkor az sem mindegy, mekkora eszközt kell magával „cipelnie” egy sérült embernek. Zsigó Dalma és Simon Marci eszköze azonban kompakt, zsebben vagy egy speciális pánttal viselhető, ráadásul egyetlen töltéssel napokig is használható.