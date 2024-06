– Minden rendben ment az urna megnyitásakor, reggel hat órakor már meg is érkeztek az első szavazók, egy házaspár adta le a voksát – tudtuk meg Tóth Ágnestől, Tiszavasvári 7-es számú szavazókörének elnökétől. Azt is elárulta, az urna megnyitása után nem sokkal többen is érkeztek leadni a szavazatukat. – Folyamatosan jönnek az emberek, arra számítunk, hogy sokan élnek majd a szavazati jogukkal. A 7-es egy nagy szavazókörnek számít, a város belső része tartozik ide, és mintegy 1100 nevet számlál a névjegyzék – tette hozzá a szavazóbizottság elnöke. Mint mondta, az idei választások különlegessége, hogy egyszerre tartják az európai parlamenti és az önkormányzati voksolást, de helyi érdekességeket is tartogat június 9-e. – Az első szavazók minden választáson ajándékot kapnak, nincs ez másként az idén sem. A kis figyelmességek számából úgy látom, rendkívül sok első szavazónk van az idén, és reméljük, a fiatalok is fontosnak érzik majd, hogy eleget tegyenek az állampolgári kötelességüknek.

Számukra nem volt kérdés

– Úgy gondoljuk, nagyon fontos, hogy minél többen keressék fel a hozzájuk tartozó szavazókört, és adják le a voksukat. Mi már a reggeli órákban éltünk ezzel a lehetőséggel, nem is volt kérdés, hogy eljövünk-e vagy sem – ezt már Soós János és felesége, Soós Jánosnétól mondta Tiszavasváriban. A házaspár tagjai azt is elárulták, mi alapján hozták meg döntésüket az idei voksoláson. – Nem az elmúlt néhány hónap történései befolyásoltak minket. Már jó ideje rokonszenvezünk azzal a párttal és annak képviselőivel, akikre a X-et raktuk, mert úgy gondoljuk, ők szolgálják leginkább a közösség javát – hangsúlyozták.