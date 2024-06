– Finta Évát először a műveiből ismertem. Megdöbbentett, hogy szonettkoszorúkat is ír. Tudjuk, mekkora kihívás egy ilyen alkotás létrehozása, márpedig aki képes szonettkoszorút írni, az méltán nevezheti magát költőnek – mondta dr. Karádi Zsolt, a Nyíregyházi Egyetem főiskolai tanára pénteken a Ratkó József-díj átadóünnepségén. Az idei díjazott Finta Éva költő, irodalomtörténész, akit vonz a zene és a képzőművészet is. Ahogy a rendezvényen elhangzott, egy érzékeny, sokoldalú művész kapta az idei elismerést, aki ért a zenéhez, kiválóan rajzol és fest, ám „menthetetlenül költő”. A Ratkó József-díjat Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke adta át Finta Évának.

A kutatásban is letette névjegyét

– A költő Beregszászon született, a ’70-es években kirakatrendező és dekoratőr is volt, és egy interjúban elárulta, óriási hatást tett rá Váci Mihály. Egészen fiatal korától, 1972-től publikál, művei a legjelentősebb hazai folyóiratokban is megjelentek. A rendszerváltás után néhány évvel települt át családjával Magyarországra. Rendkívül sok verses és drámakötet szerzője, hazánkban 1993-tól jelentek meg alkotásai. A költészet és az oktatás mellett az irodalom kutatásban is letette névjegyét – ismertette Finta Éva munkásságát dr. Karádi Zsolt.

– Rendkívül szerencsés vagyok, hogy e díj birtokosa lehetek, s így én is vihetem tovább Ratkó József értékteremtő munkásságának a zászlaját – ezt már a díjazott, Finta Éva mondta el a jelenlévőknek. Azt is elárulta, manapság sokan nyilatkoznak úgy, hogy a szépirodalom – különösen a költészet – nem képes beilleszkedni korunk zaklatott és felgyorsult világába.

– Érdekes, ahogy rácáfol erre a hipotézisre az sok-sok pályakezdő fiatal, aki beleveti magát a szavak mágiájába, ebbe a gyakran gyengén finanszírozott művészeti ágazatba. Minden művészeti területnek kell, hogy legyen szakmaisága, amit vagy használ, vagy mellőz a szerző, de ha kell, képes használni. A Ratkó József-díj hálára kötelez, hiszen rendkívül tiszteletreméltó emberek kapták már meg, s ez a névsor most az én nevemmel egészül ki – hangsúlyozta Finta Éva.