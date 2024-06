Megnézhetjük, hogy milyen fürdőruhák voltak divatosak, a palaj mennyire nagy és természetközeli volt, és biztos sokan emlékeznek még arra is, hogy a gyerekek hogyan csorgattak apró szemű vizes homokból várakat, gátakat, egész csatornarendszert. Különleges hangulatú napokat, heteket tölthetett el mindenki a strandon, még akkor is, ha nem volt annyira kiépítve, mint manapság. Azonban az emlékek lassan lassan elhomályosulnak, ezért is fantasztikus, amikor előkerül a fiók mélyéről, vagy a padlásról egy 1981-ben készített super8-as mozgófilm. Némi leporolás és digitalizálás után a régi élmények újra előtűnnek, és egy pillanatra visszamehetünk a régmúltba. Az egész család nosztalgiázhat egy kicsit, az idősebbek megmutathatják a gyerekeknek és az unokáknak, hogy mindenki volt fiatal, és hogy milyen volt régen az élet. Köszönjük olvasónknak a régi szép emléket.