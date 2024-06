Süllők akadtak a leginkább horogra, pedig másra is horgásztak a versenyzők. A közelmúltban rendezték meg a Leveleki-víztározónál a Fox Rage – Maritime Páros Pergető Versenyt, amelyen részt vett a Budapestről érkezett Györe Renáta és Györke Zoltán is. A két horgásszal még az eredményhirdetés előtt beszélgettünk a Sirály presszó udvarán.



Süllők: Györe Renáta és Györke Zoltán még az eredményhirdetés előtt.

Fotó: M. Magyar László

Süllők: kihívás a pergetés

– Korábban voltunk már ezen a víztározón, ugyanis vettünk már részt Fox Rage-versenyen, így tudjuk, hogy jó a süllő- és a harcsaállománya, és tudtuk azt is, milyen feltételek és körülmények várnak ránk – mondta el érdeklődésünkre Györe Renáta, aki a kedvesével indult el a mostani megmérettetésen is.

– Somogy megyében, Kadarkúton nőttem fel. A környéken édesapámmal kezdtem el horgászni, kezdetben még békés halakra horgásztunk. Később a Szigetközben éltem, ott már több lehetőség volt a horgászatra, így megszerettem a pergetést is. Számomra ez a technika kihívást jelent, taktikázni kell, hogy megfoghassuk pergetve a halakat, nem olyan könnyű a módszer, mint ahogy kívülről látszik. Sokat pergetünk, talán mondhatom, hogy edzettek vagyunk, nem fáradtunk el most sem a nap végére.

Süllők: a zöldet és a fehéret kedvelték

– Összességében jó versenyen vehettünk részt, sok halat tudtunk fogni, akciódús pecázás volt. Próbáltunk többféle halat fogni, de végül valamennyi megakasztott hal süllő volt, tizennyolcat fogtunk ki összesen. Főleg gumihallal próbálkoztunk, de volt rablás vertikális csalira is. A gumihalból használtunk többek között zöldet, fehéret, variáltuk a színeket. Ősszel még visszajövünk Levelekre a Doránt Vilmos-emlékversenyre. A Ráckevei-Dunára, a fővárosi Dunára és az ágaikra szoktunk járni, illetve a környékbeli tavakat is szeretjük, különösen a délegyházi tavat. Szeretünk pergetni fekete sügérre és pisztrángra is – árulta el befejezésül Györe Renáta, akiről kiderült, hogy a Fox Rage színeiben szokott versenyezni.

Renáta párját, Györke Zoltánt is megkérdeztük a tapasztalatairól. Először is arra voltunk kíváncsiak, hogy van megelégedve versenyzőtársával.

– A mai mezőnyben Renáta volt az egyetlen női versenyző. Maximálisan elégedett vagyok vele, sőt, inkább őt kellene megkérdezni, hogy ő mennyire elégedett velem, mert általában többet fog, mint én. Ma kiegyensúlyozottan fogtuk a halakat, mind a ketten kilenc-kilenc darabot akasztottunk meg – mondta Györke Zoltán. – Amikor levizsgáztam horgászatból, finomszerelékes pontyhorgászattal kezdtem, s versenyeztem is ifiként az egyik budapesti egyesület színeiben. Ahogy idősebb lettem, egyre kevesebb idő jutott a horgászatra, az etetőanyagok bekeverésére, s mivel a pergetéshez kevés cucc kell, átálltam erre a módszerre. Ha csak egy-két órája van az embernek, a pergetés kiváló módszere a pihenésnek, kikapcsolódásnak, akár fogok halat, akár nem, s végül ott ragadtam.

Az eredményhirdetéskor kiderült, hogy Renáta és Zoltán tizennyolc megfogott süllője a harmadik helyet jelentette a Z and R Team elnevezésű budapesti csapatnak.

Györe Renáta néhány nappal később a közösségi oldalán így számolt be többek között a leveleki élményekről: „Sikerült odaérnünk a dobogó harmadik fokára, aminek nagyon, de nagyon örültünk.”