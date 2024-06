Vége a tanévnek, itt az igazi nyár és a szabadság ideje. Amikor a családok elindulnak pihenni, kikapcsolódni, s szívesen választanak vízpartot. Jó szezonban bíznak a Tisza-parti településeink is, a szabadstrandok karbantartását elvégezték, kisebb nagyobb felújításokkal várják Gergelyiugornyától Rakamazon és Ibrányon át Dombrádig a vendégeket.

Homokos föveny, baba-mama szoba, játszótér, kemping teszi kényelmesebbé és komfortosabbá a szabadban strandolást, de természetesen a fürdőzők biztonságára is gondolnak.

Szezonra, vendégre felkészülve

– Nagyon bízom egy szép nyárban, mindent előkészítettünk, hogy az idén is ideális, biztonságos körülmények között fogadhassuk a vendégeket. A cserjézés és a nyaralók közötti terület rendbetétele nagyon fontos volt, hiszen tudjuk, hogy a vármegyei turizmus egyik kiemelt területe még mindig a gergelyiugornyai Tisza-part – mondta érdeklődésünkre Filep Sándor. Vásárosnamény polgármestere hozzátette, a régi, nosztalgikus lejárót rendbe tették, így közvetlenül a hídtól végig a parton lehet lesétálni a strandig, ami 11 és 19 óra között várja a fürdőzni, kikapcsolódni vágyókat, a vendégek biztonságáról pedig úszómesterek gondoskodnak.

Az aktív turizmus meghatározó pontja Gergelyiugornya

Fotó: Csutkai Csaba archívuma



Túrázók megállóhelye is

– Voltak áradásaink, de úgy tűnik, már szépen beállt a homokos föveny, továbbra is az a célunk, hogy hét közben a családok találják meg nálunk a pihenési lehetőséget, s várjuk a nálunk megálló vízi- és kerékpártúrázókat, a Bereg Szíve Üdülőközpont is felkészült a fogadásukra, itt is megtörténtek a szezon kezdete előtt szükséges karbantartási és felújítási munkák, már lakóautók fogadására is alkalmas, ahogy az elektromos autók töltése is megoldott. A játszóteret visszaszereltük, a baba-mama szoba is működik, s várjuk a diákmunkásokat, akik az üdülőövezetben, a parton kapnak majd feladatot. Természetesen a programokról, rendezvényekről sem feledkeztünk meg, ahogy a fiatalokról sem. Tudjuk, hogy kell egy olyan nap, amikor övék az éjszaka, bulizhatnak, ez lesz majd a szombat éjszaka. Sajnos azt is látjuk, hogy ez a korosztály nem mindig békésen és kulturáltan szórakozik, a Petőfi sétányon három padot rongáltak meg, így fokozottan figyelünk a tisztaság mellett a rendre és biztonságra is, hiszen nagyon fontos, hogy az aktív turizmus meghatározó pontja legyen Gergelyiugornya – részletezte a város első embere.