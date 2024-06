Már csak néhány nap van hátra a választásokig. A Fidesz-MPSZ Nyíregyházi Szervezetének csütörtök délutáni sajtótájékoztatóján a jövőbeni tervekről is szó esett. Dr. Kovács Ferenc, a megyeszékhely polgármestere elmondta: a párt a kampányban arra törekedett, hogy bemutassa, mit nyújtottak a városnak, s mit szeretnének elérni a jövőben. – Egy nagyon összetett, 53,5 milliárdos fejlesztési programunk van, melynek részét képezik a további bölcsőde- és óvodafelújítások, közlekedési infrastrukturális fejlesztések, valamint a Jósa András Múzeum és a botanikus kert teljes megújítása is – számolt be a tervekről a polgármester, s elárulta: a gazdaságfejlesztésre külön programot hoztak létre – erre 192 milliárd forintot fordíthatnak. Ennek felhasználása már folyamatban van azért, hogy mielőbb színvonalas munkahelyeket teremthessenek. Halkóné dr. Rudolf Éva, a képviselő-testület tagja hozzátette: hálásak a polgárok tanácsaiért, őszinte kritikáiért is, hiszen sokat számít a pártnak a lakosok véleménye, az igényeiket pedig szeretnék beépíteni a terveikbe.