Kozma-Major Olivér mindössze hét és fél hónapos, minden bizonnyal ő az egyik legfiatalabb résztvevője a vasárnapi választásoknak. Édesanyja, Major Olga egykori Cantemus kórustagként pedig visszatért a gyökereihez, hiszen Nyíregyházán, a Kodály-iskolában kialakított 4. számú szavazókörben voksolhatott, ahová összesen 1100 választót várnak a szavazatszámláló bizottság tagjai

– Mindenképp rendkívüli a mostani választás, hiszen nem csak arról döntünk, hogy helyben kik képviseljenek minket, hanem arról is, milyen Európában szeretnénk élni – mondta azt követően, hogy bedobta az urnába a szavazólapokat. Olga a Külügyminisztérium munkatársaként dolgozott Washingtonban, New Yorkban, Párizsban is Brüsszelben is, így széles rálátása van a világra. – A leglényegesebb, hogy az EP-képviselők Magyarországot, a magyar érdekeket képviseljék, fontos a területfejlesztés, hogy egy biztonságos Európában hazánk tovább fejlődjön, ne torpanjon meg a felzárkózás. Helyi szinten is az a leglényegesebb, hogy a közgyűlés tagjai a helyben élőkért dolgozzanak, folyamatos legyen a település fejlődése, az életszínvonal emelkedése, és olyan feltételeket teremtsenek, amiben a jövő generációja lát perspektívát. S ha a fiatalok el is mennek világot látni, tanulni, a tudásukkal és tapasztalatukkal visszatérjenek. Érezzék azt, a tehetségükre szükség van, helyben tudják azt kamatoztatni. Legyen élhetőbb, biztonságosabb jövőjük – fogalmazta meg miért fontos a mai választás.