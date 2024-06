Harangod nemcsak a szelíd dombjaival nyűgözi le az arra járó kirándulót, hanem az ürgéivel is. Szombaton a verőfényes, napsütéses időben ismét elemében éreztük magukat a kis fürge rágcsálók, kicsik és nagyok kedvtelve nézték a kergetőzésüket, a bujócskázásukat, no meg az éhségüket is. Szívesen fogadták ugyanis a felkínált napraforgómagot és a sárgarépát, de olykor akkor is kivették a dobozból az eleséget, ha nem kínálgatták a túrázók az állatokat. A debreceni Oláh család kimondottan a szelíd és fürge ürgék miatt látogatott el Harangodra. Bár az ürgék évtizedek óta Harangod büszkeségei, találkoztunk olyan vármegyénkben élő nyugdíjassal, aki döbbenten fogadta a nem mindennapi látványt, mert még sohasem hallott a harangodi ürgekolóniáról.