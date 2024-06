A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye közös ünneplésre hívja és várja lelkipásztorait és híveit védőszentjének, Szent László királynak az ünnepén, 2024. június 27-én, csütörtökön, a szertartást Kékcsén a Szent László-templom előtti téren tartják meg. Az ünnepi alkalmon Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök az egyházmegye papjaival 10 órától mutat be szentmisét, ami körmenettel és szentségi áldással zárul. Az ünnepi szentmisét követően a helyi egyházközség agapéra várja a híveket. Eddig már több mint ötszáz fő zarándok részvételéről érkezett visszajelzés, a közösségek autóbuszokkal is érkeznek. Az egyházmegyével ünnepelnek az ajaki Máriás-lányok és Szent László királyt megidéző dicsőítést is hallhatnak a résztvevők a kisvárdai Szent László köznevelési intézmény két gimnazistájától. A parkolóhelyek megtalálásában a helyi polgárőrség tagjai segítenek majd. Mészáros Zsolt plébániai kormányzó (30/758-0698) kéri, hogy akik még szeretnének részt venni a közös ünneplésen, telefonon jelezzék részvételi szándékukat.