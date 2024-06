Az idén nyáron is várnak minden 5-12 év közötti gyermeket a borbányai kézműves táborba, amit most is a Borbányai Művelődési Házban tartanak. A kicsiket két turnusban, július 15-19. és augusztus 5-9. között fogadják majd a napközis táborban, ahol kézműves és kreatív foglalkozások mellett számos színes program is fogadja majd őket.