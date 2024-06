A mátészalkai Szatmári Múzeum minden évben csatlakozik a Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozathoz, így lesz az az idén is: június 22-én érdekes programokkal, meghosszabbított nyitva tartással várják az érdeklődőket. A rendezvény 17 órakor Gyuri Bohóc interaktív bűvészműsorával kezdődik, majd 18 órakor egy fantasztikus buborék show-val párhuzamosan megnyitják Gáva Zsolt Fantázia című kiállítását és a Szatmári Barangolás című fotókiállítást. Az est folyamán fellép az Orpheum Hungarikum Társulat, Kovács Szilárd színművész és Mercs Angéla énekművész is, 20 órakor pedig a Happy & Band könnyűzenei koncertjét hallgathatják meg a vendégek. Közreműködik még a Habiba Hastánc csoport és a Catcha – Lab is. A programok Szent Iván-éji tűzgyújtással, tűzugrással is kiegészülnek.