Kiváló előadásokkal folytatódik a Magyar Színházak 36. Kisvárdai Fesztiválja: az érdeklődők a kulturális seregszemle alatt a tizenhét versenyelőadás mellett kilenc szórakoztató darabot, kiállításokat és két filmet is láthatnak. A Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központban csütörtökön, június 27-én 17.30-tól Oleg&Vlagyimir Presznyakov Csónak, avagy előttünk az özönvíz című művét mutatja be a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulat Bocsárdi László rendezésében. A zsinagógában ma, azaz szerdán 17.30-tól Martin McDonagh egyik leghíresebb színdarabját láthatja a közönség a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulat előadásában, a rendező Bélai Marcel. Csütörtökön ugyanitt 15.30-tól Csurka István Megmaradni című darabját nézhetik meg az érdeklődők, az Udvari Kamaraszínház előadását Andrási Attila rendezte. A Refi Színpadon szerdán 20.30-tól egy klasszikus, Klaus Mann Mefisztója látható: az előadást a Komáromi Jókai Színház társulata Béres Attila rendezésében mutatja be. Csütörtökön ugyanitt 21 órától az Újvidéki Színház mutatkozik be, Urbán András Történt egyszer Újvidéken című művét a szerző állítja színpadra.

Szerdán filmet is láthatnak a fesztiválozók: a Semmelweis című alkotást 14 órától nézhetik meg, a vetítés után közönségtalálkozót tartanak az alkotókkal.