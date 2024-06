– Az urna lezárása, ellenőrzése rendben megtörtént, semmilyen rendkívüli vagy nem kívánt esemény nem történt – tájékoztatta munkatársunkat Csige János, a szorgalmatosi 1-es számú szavazókör szavazóbizottságának elnöke délelőtt. Mint mondta, folyamatosan érkeznek a választópolgárok az urnákhoz, és már a reggeli órákban átlépte a 150-et a szavazók a száma a 750 fős szavazókörben. – Nagyobb az érdeklődés, mint a korábbi választásokon. Úgy vélem, ez annak is köszönhető, hogy egy napon adhatják le voksaikat az emberek az önkormányzati és az európai parlamenti választáson. Ez utóbbin kevesebben szoktak megjelenni az elmúlt évek tapasztalatai alapján, de az „összevonással” sikerült feltornázni a számokat. A rossz időjárás sem szegte kedvét az embereknek, a hat órai nyitás után folyamatosan sorban álltak a lakosok – tette hozzá Csige János, aki arról is beszélt, a fiatalok is rendkívül aktívak: már a reggeli órákban több első szavazó is érkezett az 1-es számú körbe.

Forrás: Kelet-Magyarország/Miklós István