A szülőföld szeretete hívta életre a helytörténeti konferenciákat, a sorrendben a huszadikat rendezték meg a közelmúltban Kemecsén. A település várossá válása óta állandóvá vált ez a múltat kutató rendezvény, ami egyben erősítette is a kemecseiek öntudatát és összetartozását. A történelmi tanácskozások fáradhatatlan szervezője és motorja Lucza János helytörténész, az általános iskola nyugalmazott igazgatója volt. A huszadik, jubileumi tanácskozás fordulópontot jelentett az életében, ugyanis Lipők Sándor polgármester bejelentette, hogy a helytörténeti konferencia, a helytörténeti kutatás két szervezője, Lucza János és Márkusné Tóth Gizella átadják immár a stafétát két fiatalnak, Pokoraczkiné Petró Renátának és Hajdu Gabriellának. A stafétaváltás alkalmából kértük arra Lucza Jánost, elevenítsük fel a kezdeteket és az elmúlt húsz esztendőt.

Szülőföld: Kemecse és a vármegye tengerészeiről is hallhattak előadást az érdeklődők a 2014-es rendezvényen

Fotó: M. Magyar László



Szülőföld diákköri konferenciákkal

– Nagyon sok előzménye volt ennek a helytörténeti konferencia-sorozatnak. Az egyik meghatározó tényező az volt, hogy 1970 és 1974 között voltam hallgató Nyíregyházán a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán. A történelem tanszék kiemelkedő tanárai a hallgatóknak tudományos diákköri konferenciákat szerveztek. Napjainkig meghatározó élmény a számomra, hogy két alkalommal is lehetőséget kaptam, hogy részt vehessek a TDK-n, s előadást tarthassak. Susztek Sámuel nyíregyházi reformkori evangélikus lelkész naplójáról, és a reformkori Nyíregyháza társadalmi és kulturális életéről tartottam az első előadást, majd a nyíregyházi szlovákok magyarrá válásának folyamatához gyűjtöttem információkat. A kapcsolat később sem szakadt meg a történelem tanszék tanáraival, s nagy öröm volt a számomra, hogy Takács Péter, Szabó Géza, Németh Péter, Sallai József, Kriveczky Béla tanár urak személyesen is megtisztelték jelenlétükkel az elmúlt húsz esztendő helytörténeti konferenciáit, s még előadásokat is vállaltak.





– Nagy hatással volt rám az elmúlt ötven év is: 1970. február elsején kezdtem meg a tanítási gyakorlatom a kemecsei általános iskolában, s innen is mentem nyugdíjba. A Kozma testvérpárnak, Sándornak és Istvánnak, valamint az iskola színvonalas tanári karának köszönhetően Kemecse múltjának mély tisztelete fogadott, s ez engem is magával ragadott. Mind a mai napig jó kapcsolatot ápolok a Mikecz és a Megyery családok leszármazottaival. A Megyery családnak külön szobája is van a helytörténeti gyűjteményben, a családtagok rendszeresen ott emlékeznek elődeikre. Motiváló tényező volt az életemben az is, hogy 2005-ben Kemecse megkapta a városi rangot. Ez nagy lendületet adott a helytörténeti munkának, mert már könyveket is tudtunk megjelentetni. Emléktáblákat avattunk, koszorúzásokat rendeztünk, emlékmű épült az 1848/49-es hősöknek, kiállításokat szerveztünk a konferenciákhoz kötődően, s huszadik évfolyamába lépett immár a Kemecsei Helytörténeti Krónika is. Ezekben a folyamatokban nagy szerepe volt a város két polgármesterének, Szentpéteri Józsefnek és Lipők Sándornak, de az iskola vezetőinek, tantestületének, az intézményeknek, a három történelmi egyház– római katolikus, görögkatolikus, református – képviselőinek, hiszen mindenki támogatta a helytörténeti munkát. Sorolhatnám a polgárőröket, az énekkar tagjait, nagyon sok önzetlen kemecsei támogatta ezt a munkát anyagilag és erkölcsileg egyaránt. . Szeretném kiemelni Márkusné Tóth Gizellát, aki arculatot adott ennek a rendezvénysorozatnak. Furcsa a mondás, hogy a párhuzamok a végtelenben összetartanak. Tanítottam Gizellát, amikor meg történelemtanár lett, jött hozzám gyakorlatra. Szervezőtársam lett az elmúlt húsz évben, mint említettem, arculatot adott a konferenciáknak. Sok segítséget kaptam a megyei múzeumtól, a levéltártól, de még a Kelet-Magyarországtól is. Úgy érzem a húsz évet összegezve, hogy kiteljesedett a múlt tisztelete, jelenünk méltósága, ugyanis ez a gondolat teljes mértékben meghatározta a munkásságomat– mondta Lucza János, aki 2019-ben díszpolgári címet kapott a kemecsei önkormányzattól. A helytörténész felidézte az első konferencia megrendezésének előzményeit is érdeklődésünkre.