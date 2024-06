Alig kezdődött el a nyári szünet, máris izgalmas hét vár a diákokra a Nyíregyházi Szakképzési Centrum nyári táborának első turnusában, ami hétfőn kezdődött az intézmény Digitális Közösségi Alkotóműhelyében. A robotika témájú tábor immáron ötödik alkalommal indult el olyan 10-14 éves gyermekek számára, akik közelebbről is megismernék a különböző számítógépes technológiákat.

A gyerekek a lézervágó gép kezelését is megtanulják a tábor ideje alatt

Fotó: Csatári Jázmin Abigél / Forrás: Kelet Magyarország

Játszva tanulnak és terveznek

A fiatalok egyénileg és csapatban is dolgoznak minden évben a táborban, s tesztelhetik kreativitásukat, kitartásukat és koncentráló képességeiket. A tanulók oktatója, Forgács Richárd tájékoztatta szerkesztőségünket a tábor legfőbb céljáról.

– Azt szeretnénk elérni, hogy a gyerekek jobban megismerhessék a különböző technológiákat, s azokon keresztül több szakmát is elsajátíthassanak, mindezt játékos körülmények között – mondta az oktató, aki a gyerekeket a 3D nyomtatás technikáira, a CNC és a lézervágó kezelésére, és persze a robottervezésre is megtanítja majd a hét folyamán.

– Az egész program végkifejlete egy kész és működő robot lesz, amit minden diák maga tervez majd és állít össze. Először megtervezik az alapokat egy szerkesztői program segítségével, majd kivitelező gépeken fogják megcsinálni, illetve legyártani az alkatrészeket, ezután pedig jöhet az összeszerelés, az építés, a gépezetek beüzemelése. Végül jön egy virtuális szerkesztési rész, ahol a gyerekek egy saját programot próbálnak írni a gépnek. Ha pedig minden jól megy, működni fog a kis robot – részletezte a hét menetét a szakember. Persze, nem csak dolgoznak majd a tábor résztvevői. A tervezési és építési munkát főként a délelőtti órákban végzik majd diákok, ebéd után azonban pályaorientációs programokra viszik majd a gyermekeket a szakképzési centrum különböző tagintézményeibe. A csapat persze a szórakozásra is kap időt: a programozás, gyártósori szimulátor működési folyamatainak megismerése mellett lehetőségük van LEGO-építésre és számos más játékra is.

Számítógépen tervezik meg saját kis robotjaikat a táborozók

Fotó: Csatári Jázmin Abigél / Forrás: Kelet Magyarország

Nem újdonság számára a robotika tábor

Forgács Richárd szerint a tábor igen népszerű: az idei évben több olyan fiatal jelentkezett, aki már a korábbi években is részt vett valamelyik turnusban, de természetesen sok újonccal is bővült a csapat. Petra és barátnője, Eliza együtt érkezett a táborba, mindketten régóta érdeklődnek a robotika iránt. Petra például egy visszatérő táborozó: tavaly nyáron járt először az alkotóműhelyben. – Édesapám gépészmérnök, és engem is érdekelnek a hasonló területek. Előző évben annyira tetszett a program, hogy az idén sem szerettem volna kihagyni – mondta izgatottan a kislány.

– Nagyon tetszik, hogy itt nem csak tanulásra, hanem szórakozásra is használhatjuk a számítógépet és a különböző eszközöket – egészítette ki barátnője gondolatait Eliza.

A lányok, mivel mindketten hatalmas állatbarátok, úgy döntöttek a robotkészítésben is kifejezik ezt a szeretetüket. Petra az előző táborban egy kutyát rakott össze, az idén azonban egy érdekes cukiságot választott: kapibarát szeretne majd építeni. Eliza pedig úgy döntött, első itt töltött nyári táborozásán egy lovat készít majd, amit remél, hogy működni fog.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum nyári robotika táborának első turnusa pénteken ér véget, amikor is a gyerekek megmutathatják, mi mindent tanultak az öt nap alatt, a kis gépezeteket pedig haza is vihetik majd.