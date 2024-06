A megszokottól eltérő az idei tanév rendje, a megszokottól eltérően egy héttel tovább koptatják a diákok az iskolapadot, a hosszabb téli szünet miatt az idén június 21-én zárul a tanév. A szülők viszont így nyertek egy kis időt arra, hogy tartalmas elfoglaltságot találjanak gyereküknek a vakáció idejére. A nyári táboroztatás, a gyermekfelügyelet megszervezése egyre komolyabb terhet ró rájuk, nem pusztán az időpontok egyeztetése miatt, hanem egyéb fontos tényezőket is figyelembe kell venniük.

Több napközis tábor is lehetőséget biztosít a gyerekeknek, hogy ne unatkozzanak a szünetben

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock



Az első ilyen szempont, hogy megbízható és biztonságos legyen a hely, olyan tábort válasszanak, ami érdekli gyereküket, ami egyszerre élményt nyújt számára, fejlődik és jó közösségben érzi magát. S persze nem utolsó szempont a táborok ára sem, a tapasztalat szerint évről évre emelkednek a díjak, s ma már egyáltalán nem olcsó mulatság, ha a családban több gyerek többféle tematikus táborba szeretne eljutni.

Azonban vannak helyek, amelyek szeretnének megfelelő táboroztatási lehetőséget biztosítani mindenkinek.

Egy alaposan felkészült nyári tábor

Az Arany János Gimnázium és Általános Iskola Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézménye már felkészült a nyári szünetre: Nyírszőlősi Ügyesek néven indítanak sport és kreatív tábort július 15-19. között, elsősorban az iskola diákjainak.

– Néhány évvel ezelőtt rendszeresen voltak különböző táborok az intézményben, főleg sport és angol nyelvű tematikával, azonban megszűntek. Most ezt a hagyományt szeretnénk feleleveníteni. Az a tapasztalatunk, hogy a helyi szülőknek nagy problémát jelent, hogy nem tudják hol elhelyezni nyáron a gyerekeiket – ismertette Holpné Varga Éva, a Nyírszőlősi Közművelődési Színtér vezetője, s még hozzátette: idén az is céljaik között szerepelt, hogy egy minél olcsóbb tábort hozhassanak létre az iskolában tanuló gyerekeknek. Még azt is megtudtuk: a tábort éppen arra az időszakra tették, amikor jellemzően más helyeknél már lementek a turnusok vagy még el sem kezdődtek, így remélik, sokan fognak jelentkezni. Minimum 20 főre számítanak. – Elsősorban az intézménybe járó gyerekeknek szerveztük ezt a programot, de korábbi táboroztatásokon megesett, hogy nem csak az iskola diákjai jöttek, hanem más nyírszőlősiek is – emelte ki a színtér vezetője, s még elmondta: a gyerekek kedvéért olyan pedagógusok segítenek a felügyeletben és a foglalkozásokon, akiket kifejezetten imádnak a diákok. Természetesen a biztonságra is figyelnek a szervezők: megfelelő számban lesznek felügyelő tanárok, valamint középiskolások is besegítenek majd.