Hűen a hagyományokhoz szerdán elkezdődött a Nyíregyházi Egyetem Környezettudományi Intézetének szervezésében az idei nyári Természettudományos tábor általános és középiskolás diákoknak. A résztvevő 8-11. osztályos ​diákok zöme Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből érkezett, de vannak köztük miskolci és budapesti fiatalok is.

Az egyetemi oktatók irányítása mellett elméleti és gyakorlati foglalkozásokon vehetnek részt a diákok, akik minden nap több csoportban kísérleteznek és közelebbről is ismerkedhetnek a kémia, a biológia, és a természettudományok rejtelmeivel.

Az első napon például ginzeng kivonatot és többféle gyümölcslevet vizsgálhattak meg, a héten sor kémiai kísérleteket hajtanak végree, valamint emberi csontokat tanulmányoznak, illetve megismerhetik az egyetemi laborokat és a vizsgálati eszközöket is.