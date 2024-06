Útjára indította új, hiánypótló kezdeményezését a Skool, szoros együttműködésben a Nyíregyházi Egyetemmel, a LEGO Csoport támogatásával. A program célja, hogy olyan kipróbált, azonnal használható módszertanokat és óravázlatokat adjanak a pedagógusoknak, amelyek segítségével a fiatalokat valóban foglalkoztató témákat tudják bevinni az oktatásba.

2024 szeptemberétől az etikus hackerkedés, a mesterséges intelligencia, adatvizualizáció, robotika vagy a cybersecurity is bekerülhet az oktatásba.

A LEGO Csoport által finanszírozott projektben résztvevők ösztöndíjban is részesülnek majd, ezáltal az új tudás mellett anyagi támogatást is kapnak.

„Hiszünk abban hogy az oktatási rendszerünk minősége és a tanárok tudása az egyik legfontosabb kulcs a gyerekek jövőjének szempontjából. A program célja, hogy az elmúlt 10 évben szerzett több ezer órányi tapasztalatunkat és a LEGO Csoport Learning through play módszertanát felhasználva 15 tanárt fejlesszünk, támogassunk és mentoráljunk.

Az így megszerzett ismeretekkel a pedagógusok izgalmas, élményalapú órákkal inspirálják a diákokat arra, hogy bátran és tudatosan használják a technológiai eszközöket” - mondta Guzsaly Péter, a Skool partnerkapcsolati vezetője

„A LEGO Csoport missziója a jövő építőinek fejlesztése és ösztönzése. Partnereinkkel azon dolgozunk, hogy minél több gyerek hozzáférhessen az élmény alapú, játékos tanulás lehetőségéhez, s ezzel hatékonyan fel tudjon készülni a 21. századi kihívásokra. A Skool által a Nyíregyházi Egyetemmel karöltve végrehajtott program egy fontos lépés ebbe az irányba, hiszen éppen az erre nyitott tanárok kezébe ad hasznos eszközöket” – tette hozzá Siket Lóránt, a LEGO Manufacturing Kft. kommunikációs vezetője.