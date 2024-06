Leszakadt a mennyezet

– A szomszédban három kisgyermek él, köztük egy 5 hónapos kisbaba. Az éjszaka közepén a tűzoltók hozták át hozzám őket, mivel a beázott épület mennyezete több helyiségben is leszakadt. Az alpolgármester szinte azonnal útnak indult, a település vezetése járta az utcákat, és segítettek, ahol tudtak. Nagyon hálásak vagyunk nekik, de még nem lélegezhetünk fel, hiszen több olyan családról tudunk, akinek szinte mindene odalett. Eláztak a bútorok, megsérült a padló a sok víz miatt. Olyat is láttunk, hogy a szülők és a gyerekek az ablakon át merik ki a vizet a házból, hogy mérsékeljék a károkat. Sokaknak egy élet munkája ment tönkre egyetlen éjszaka leforgása alatt, és egyelőre nem tudják, hogyan tovább. Az egyik helyi lakos épp az ágyban feküdt, amikor rászakadt a mennyezet. Szerencsére nem történt baja, a plafon gipszkartonból készült, így nem sérült meg – hívta fel a figyelmet Kónyáné Balogh Ibolya. Azt is elárulta, összefogott Buj lakossága, az emberek igyekeznek egymásnak segíteni, méghozzá mindennel, amijük csak van.

– Volt, aki cserepet, míg más lécet adott a környezetében lakóknak, de a szomszédos településekről is többen ajánlottak fel építőanyagot. Azonban ennek elszállítása sem lesz egyszerű feladat. A környéken szép számmal vannak – pontosabban csak voltak – vonóhorgos autók, azonban ezek többségét is totálkárosra törte a vihar. A szomszédaim még a szerencsésebbek közé tartoznak, mivel az ismerőseik között vannak ácsok, aki ingyen vállalták, hogy megjavítják a tetőjüket. De ők is csak a hétvégén érnek ide, a hét közepére viszont újabb eső várható. Bele sem merek gondolni, mi történhet, ha a megrongálódott házak ismételten a hétvégihez hasonló mennyiségű esőt kapnak – tette hozzá Kónyáné Balogh Ibolya.