A tiszavirág lenyűgöző rajzása, ami védett természeti- és tájérték, nem csak hazánkban, de világviszonylatot tekintve is egyedülálló. A különleges természeti jelenséget a kérészek több évig tartó fejlődése előzi meg, amely jellemzően a Tisza hazai szakaszain teljesedik ki június közepe táján. Minden évben rendszeres turistalátványosság Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is a tiszavirágzás a Tiszán és mellékfolyóinak néhány napsütötte szakaszán, aminek az időpontjára nagyon oda kell figyelni, hiszen könnyen lemaradhatunk róla.

Tiszavirágzás, azaz kérészrajzás a Tiszán

Fotó: MW-archív

A rajzás általában szakaszokra osztható. Előrajzás alkalmával csak százával repülnek az állatok. A leglátványosabb főrajzás során milliónyian repülnek a víz felett. Az utórajzáskor csak néhány tucatnyi állattal lehet találkozni. A kérészek rajzásának megfigyelésére legalkalmasabb időszak általában a 18.00-19.30 óra, de ez időjárástól függően hamarabb is kezdődhet és később is tarthat.

Tiszavirágzás helyszínei

Vasárnap egy egész komoly rajzást csíphettek el az érdeklődők Tiszadobon a pontonhídnál. Több tízezresre becsült rajhoz pár napig még érdemes kilátogatni, amit természetesen az időjárás is befolyásol. Hétfőn este az eső ellenére Tiszatelek térségében 10.000-es nagyságrendű előrajzást figyeltek meg. Már délután 16 óra magasságában lehetett magányos hímeket látni! A főrajzás egy-két napon belül várható, írják a Tiszavirágzás facebook csoportban. Az itt található beszámolók, információk, érdekességek bárki számára elérhetőek a tiszavirágzással kapcsolatban. Így akár lehet tervezni is, ha valaki gyönyörködni akar ebben a csodálatos, ámde rövid ideig tartó látványban. Tiszacsegéről és Tiszalökről is érkeztek beszámolók hétfőn, és érdemes minél hamarabb Tímár, Szabolcs, Balsa vonalon is ellátogatni a Tiszához, majd Tivadar és Gergelyiugornyán lesz látványos.

E rövid életű, tömeges násztáncot járó rovarokról, a kérészekről, már az ókorban említést tesz Arisztotelész, aki Ephemeronnak, egynapinak nevezte őket. Magyarországon Marsigli volt az első, aki megfigyelte a tiszavirágzást a Tiszán – írja a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság honlapjukon. Mint olvasható, azon kívül, hogy egy rendkívül látványos esemény a Tisza kivirágzása, fontos ökológiai jelentősége is van. Számos hal-, madár- és békafaj táplálékául szolgálnak. De a hajdani parasztgazdák is kihasználták a táplálékbőséget állataik takarmányozására. A tiszavirág lárvája az aljzaton történő furkálással élőhelyet is teremt más mederfenéki élőlények számára. A tiszavirág az 1900-as évek első harmadában kihalt Nyugat-Európából, és Közép-Európában is jelentősen lecsökkent az állománya. Tömegesen mára csak főleg a Tiszában találkozhatunk vele, holott Skandinávia és a mediterrán területeket kivéve egész Európában közönséges fajnak számított. Egyedszámának ilyen drasztikus lecsökkenésében szerepet játszott a klíma változása, de elsősorban az antropológiai hatások okolhatóak, úgymint a folyószabályozások, mederátalakítások, folyópartok műanyagos partvédelme, folyók szennyezése. A kérészrajzás sűrűjének pontos helyszínei és időpontjai természetesen jó előre megjósolhatatlanok, de azért nagyjából lehet követni, hogy mikor és merre lesz nagyobb esélyünk megpillantani a násztáncot járó rovarokat. Érdemes figyelni a Tiszavirágzás, vagy a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság közösségi oldalát, ahol térképen is jelölik az éppen megfigyelt különleges rajzásokat.