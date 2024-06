A vásárosnaményi Bereg Szíve Üdülőközpont előadótermébe invitálta az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ a Felső-Tisza vidék turizmusában érdekelt döntéshozóit, szolgáltatóit, szállásadóit, túravezetőit és kivitelezőit, valamint a térség polgármestereit egy egész napos turisztikai rendezvényre. A szerdai konferencia fókuszában a térségben elérhető aktív turisztikai lehetőségek, fejlesztési irányok, tervek, elképzelések álltak.

A turisztikai konferencia résztvevői nyeregbe is pattanhattak az előadások után

Fotó: Tarnavölgyi Gergely

2024-ben Az Év kerékpárútja díjat a Beregi kör nyerte, ennek apropóján a szakmai nap végén Vásárosnamény belvárosában egy emléktáblát is felavattak a résztvevők, akiket egy közös kerékpározásra is vártak a szervezők.

Turisztikai szempontból jók az adottságok

A turisztikai konferenciát a házigazda település polgármestere, Filep Sándor nyitotta meg. A városvezető kihangsúlyozta: idegenforgalmi szempontból Vásárosnamény jó helyzetben van, a már említett kerékpáros turizmus mellett a vízi-turizmusban is erősek, hiszen a város közigazgatási határain belül négy folyó is található. Filep Sándor szerint ezekkel a jó lehetőségekkel élni, és nem pedig visszaélni szeretnének, mert, mint fogalmazott, a „legjobb turista a visszatérő turista”.

– 2022-ben a beregi keresztszemes bekerült a hungarikumok közé, tavaly ők nyertek az Év fasora versenyen, az idén pedig a Beregi kör megnyerte az Év kerékpárútja versenyt – sorolta büszkén Filep Sándor, Vásárosnamény polgármestere.

Seszták Oszkár szerint épített örökségeinkre is büszkének kell lennünk, a sorozatos és egymásra épülő turisztikai fejlesztéseknek köszönhetően pedig komoly súllyal ott szerepel vármegyénk a hazai turisztika térképén. A vármegyei közgyűlés elnöke rámutatott: az ágazatban dolgozóknak nem versenytársat kell látniuk egymásban, hanem az egymásra épült, összehangolt fejlesztésekben rejlő lehetőségeket.

Dr. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselőjének köszöntője után Petényi Mirkó, az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatója beszélt a térségi márkázás szerepéről és jelentőségéről. Szerinte a kiinduló lépés a helyi adottság felismerése, a célok meghatározása mellett a célközönséget is jól meg kell tudni választani. Fontos a saját karakter, a felismerhető stílusjegyek, és nem kell félni „unalomig ismételni” a közhelynek vélt gondolatokat. Az ügyvezető beszélt a hamarosan megjelenő pályázatokról is, köztük a vármegyénket érintő, 5,7 milliárd forint keretösszegű TOP-os pályázatról is, melyet június 30-án zárnak majd be. A szakember szóba hozta azt a TOP Pluszos pályázatot is, melynek közel 65 milliárd forint a keretösszege, ebben újdonság, hogy nem a pontszerű fejlesztéseket támogatja, hanem a hálózatszerű, egymásra épülő beruházásokat.