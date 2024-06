A turizmus egyik színfoltja, a Felső-Tisza egyik közkedvelt szabadstrandja június 15-én nyit meg Tivadarban. A tiszai strandszezon pedig egészen az augusztus 20-i zárásig tart - mondta el érdeklődésünkre a kiváló turisztikai adottságokkal rendelkező község polgármestere. Danó Sándor arról is tájékoztatott, hogy a felkészülés során az önkormányzat kitakaríttatta az öltözőket, és a nyilvános illemhelyek is tisztán, kifertőtlenítve várják majd a nyaralókat. A Tivadarban található két kempingből egyelőre csak a faluban található Katicával számolhatnak a turisták, ugyanis az üdülőterületen már megismert Diós kemping szerződött üzemeltető híján zárva van.

Forrás: Gazdag Mihály

- Örvendetes számunkra, hogy miután a Tisza-parti üdülőterületen megszűnt a sokak által nehezen elviselhető estéket, éjszakákat okozó diszkó, az ártéri nyaralóházak utáni érdeklődés ismét fellendült, a tulajdonosok visszaszoktak, illetve élénkülő mozgást érzékelünk a házak tulajdonosváltásánál is. A falusi turizmusban is élen járó kis falunkban tizenegy vendégház működik. Értesüléseim szerint, de magam is úgy tapasztalom, folyamatosan jönnek a foglalások, egyelőre inkább csak bizonyos hétvégékre. Ami pedig a turisztikai szezonunk lelkét, a Tiszát illeti, a szabad strand homokpadja a az elmúlt évszakokban vesztett valamennyit a magasságából. A fürdőzők számára is vonzó szezonkezdetre nézvést bíztató, hogy a Kárpátokban nincs tudomásunk nagyobb esőzésekről, így a folyó áradására sem lehet egyelőre számtani. Aztán, hogy miként alakul később az időjárás nem lehet tudni - vélekedett Danó Sándor. Tivadar polgármestere.

Tiszabecsen, a Tisza partján működő Vidám Delfin Kemping és Panzió is gőzerővel készül az előttünk álló turisztikai szezonra. Mint azt Dallosné Gyöngyi lapunknak elárulta, két újdonság is várja a hozzájuk érkezőket. A tábor területén elterülő tölgyfák között, azok árnyékában kialakítottak egy kalandparkot, illetve elkészült, és már üzembe is helyeztek hat elektromos töltőegységet, érzékelvén, hogy egyre több elektromos autó vesz részt a hazai közlekedésben.

– Attól függetlenül, hogy a nyár gyakorlatilag csak most kezdődött, az elmúlt három hétben már fogadtunk vendégeket. Voltak itt budapesti és nyíregyházi iskolások, akik nálunk „osztálykirándultak”, és a mi kempingünkben, panziónkban töltöttek el két-három napot – árulta el Dallosné Gyöngyi, aki hozzátette: a Tisza vize alacsony, szépek a kavicsos partok, de a fiatalabbak inkább a Túron eveznek, mert az lassabb folyású, így biztonságosabb.

Május közepén nyitotta meg kapuit a Jégvilág Interaktív Állatbemutató a Nyíregyházi Állatparkban, ahol a modern technika segítségével ismerkedhetnek meg a látogatók a sarkkörök élővilágával, a jégkorszak kialakulásának okaival és következményeivel, valamint a sarkkörök hangulatával interaktív elemek segítségével. Az Európában is egyedülálló technikai megoldások mellett találkozhatunk a Magyarországon eddig még nem látott királypingvinekkel, megcsodálhatjuk a jegesmedvét a 4 méter mély medencéjében, de különleges élményt nyújt a Száguldó Folyó, ahol fatörzsszerű hajókban ülve a folyó sodrása vezeti végig az érdeklődőket az állatok között

– Az attrakciók városában mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbb kikapcsolódást, legyen szó családi kirándulásról, frissítő élményekről, vagy kulturális feltöltődésről. Nyíregyháza programkínálatának, népszerű attrakcióinak és a tudatos marketingmunkának köszönhetően reméljük, hogy sikeres szezont zárunk majd – mondta lapunk érdeklődésére Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Ám nem pusztán az újdonság erejével ható Jégvilág vonzza ide a látogatókat.

Az egész évben nyitva tartó Aqarius Élményfürdő mellett már a Tófürdő, illetve a Parkfürdő is fogadja vendégeit. A sóstógyógyfürdői hangulatról az ország egyik leglátványosabb zenélő szökőkútja, a sóstói piac és a hamarosan induló Zene Sóstón, valamint a Sóstói Táncesték programjai gondoskodnak.

A Sóstói Múzeumfalu – hangulatos portái mellett - számos programmal, mesterség és népszokás bemutatóival várja a látogatókat nyáron is, mert itt valóban élmény a hagyomány. A nyári estéket a Mandala Nyár könnyed előadásai teszik majd teljessé.

A belvárosban a Kulturális Negyed intézményei mellett a Rózsakert Szabadtéri Színpad várja a kultúráért rajongó közönséget, a nyarat a kilenc napon át tartó VIDOR Fesztivál zárja.

A Felső-Tisza-vidék jelentős aktív turisztikai potenciálokkal rendelkezik – jegyezte meg Deák Attila, a Középkori Templomok útja Egyesület titkára. – A legnagyobb élmény kerékpárral felfedezni ezt a rendkívül természetközeli térséget és az itt található műemlékeket, örökséghelyszíneket. Ez már nem csak az itt élők számára ismert, hanem országosan is beépült a térség turizmusának pozicionálásába. Egyrészt kerékpártúrák szervezéséhez nagyon ideális a térség települési textúrája, hiszen az Alföldön egyedül itt található aprófalvas településszerkezet, amely nem elhanyagolható a kerékpáros turizmus tekintetében, hiszen nem mindegy, hogy a túra során 5-10 kilométerenként találkozunk lakott területtel vagy 30-40 kilométerenként, ahol látványosságok, pihenési lehetőségek, vízvételi lehetőség, vendéglátó szolgáltatások érhetők el. Másrészt a sűrű vonzerőhálózat szintén attraktívvá teszi a kerékpárosok számára ezt a vidéket. A Felső-Tisza-vidék vonzerő koncentrációja igen magas, jelentős számban találhatók a régióban olyan látványosságok, amelyek vonzók a túrázók számára. Különösen magas a természetvédelmi területek, középkori templomok, népi építészeti emlékek, kastélyok, kúriák aránya. a Beregi körrel egy új turisztikai termék született a térségben, amely nagyon jól reprezentálja a Felső-Tisza-vidéket. A Beregi kör egy közel 70 kilométeres körtúra Vásárosnamény-Tákos-Csaroda-Márokpapi-Tarpa-Tivadar-Gulács-Jánd között, amelyet a túrázók egy nap alatt teljesítenek.