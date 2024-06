– A Nyíregyházi Egyetem nem egy szokványos felsőoktatási intézmény: a szívén viseli a térség sorsát, és fontosnak tartja a társadalmi felelősségvállalást is. A szakemberpótlás és az ő helyben tartásuk is fontos feladatunk. Ezért is lesz előnyös az együttműködés az egyetem és a Mátészalkai Szakképzési Centrum között. Az a célunk, hogy megkönnyítsük a tehetséges, a szakképzésben óvodai nevelő képesítést szerzett diákoknak a továbblépést a Nyíregyházi Egyetemre – mondta dr. Szabó György, az egyetem rektora szerdán, az intézmény és a Mátészalkai Szakképzési Centrum között kötött együttműködési megállapodás sajtónyilvános aláírásán. A rektortól megtudtuk: a megállapodás értelmében az egyetem beszámítja a szakképzésben eltöltött időszakot, így a szakképzésből az egyetem óvodapedagógus szakára érkező tanulók két év alatt juthatnak diplomához.

– Az elmúlt években több megállapodást is kötöttünk szakképzési centrumokkal, s e szerződések minden félnek gyümölcsöző lehetőségeket biztosítanak – ezt már Halkóné dr. Rudolf Éva, a Nyíregyházi Egyetem kancellárja árulta el a jelenlévőknek. Arra is rámutatott: a szakképzési centrumok az egyetem hallgatói utánpótlásának bázisai lehetnek, a felsőoktatási intézmény oktatói pedig sokkal korábban kapcsolódhatnak be a képzésbe, így magasabb színvonalú tudással zárhatják tanulmányaikat a hallgatók. – Az óvodapedagógus az egyik legnépszerűbb szakunk, ezért is nagyon fontos, hogy az ilyen megállapodásokkal is emeljük a képzésünk színvonalát – hangsúlyozta a kancellár. A hatékony, közös munkára márpedig óriási szükség van a térségünkben, ugyanis egyre nagyobb méretek ölt a szakemberhiány, és ez alól nem jelentenek kivételt az óvodapedagógusok sem. Ezt erősítette meg Végh János, a Mátészalkai Szakképzési Centrum főigazgatója is, aki szerint gyors választ kell adni erre a jelenségre.

– Ez nem csupán néhány intézmény feladata, ám az biztató, hogy a vármegyében kiváló az együttműködés az oktatás szereplői között. A Budai Nagy Antal Technikum több mint 150 éves múlttal rendelkezik, és az okleveles technikusképzésben stabil hátteret biztosít, ami a hatékony közös munka egyik záloga – hangsúlyozta a főigazgató.