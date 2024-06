– Tudom, hogy minden választáson 50 százalékban a racionalitás és az ész vezérli a választók döntését, de ugyanennyire befolyásolja az érzelmi hozzáállás is. S az is tény, hogy egyik nélkül sem lehet választást nyerni – jegyezte meg a városvezető. Hozzáfűzte, aki itt él Nyíregyházán, jól láthatta a fejlődést, a szisztematikus fejlesztéseket s érezhette azt a közösségi fejlődést is, amit a városlakók kapcsolataikban megélnek. Dr. Kovács Ferenc szerint méltán lehetnek büszkék városukra az itt lakók.

– Látványosan fejlődtünk a turisztikában, gazdaságfejlesztési programunk pedig a jövőt alapozza meg. Új munkahelyek jönnek létre, melyek a következő öt évben realizálódnak, s a nyíregyháziak akkor érzik majd ennek minden előnyét, amikor idáig elérkezünk – utalt a polgármester az 5-6 ezer újonnan létrejövő munkahelyre.

A sajtónak adott gyors interjút azzal zárta, bár még nem volt 100 százalékos a képviselők szavazatainak állása, úgy látja, a városvezetéshez szükséges többsége meg lesz a közgyűlésben.