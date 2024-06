– Mind a kognitív, mind a pszichológiai és egészségügyi kiértékelésében ugyanazokon mentünk keresztül, mint az Európai Űrügynökség asztronautái a kiválasztásuk során – csatlakozott az előtte szólóhoz a nyíregyházi kutatóűrhajós. – Amikor kognitív képességekről beszélünk, abba a matematika, fizika, logika mellett a vizuális, rövid és hosszú távú memória, valamint a tájékozódás és az angoltudás is beletartozik. Sok mindent mérnek az emberen, és adott esetben ezek olyan tesztek, amiket egymás után harmincszor is meg kell csinálni. Megnézzük, hogyan alakul a tanulási, teljesítési görbe, mennyit csökken vagy növekszik, miként reagálunk arra, ha hibázunk. Mindeközben rengeteg pszichológiai vizsgálatunk volt, sok más mellett rengeteg olyan aspektust is mértek, amik utalnak a stressztűrő képességre is.

Cserényi Gyula a megfelelő szaktudás fontosságát hangsúlyozta.

Cserényi Gyula kutatóűrhajós tartalékos

Fotó: Sipeki Péter

– A kutatóűrhajós az űrállomáson tudományos munkát, biológiai és orvosbiológiai, növénytermesztési, gyógyszerkísérletek fog végezni. Igazából az űrhajós olyan, mint egy svájci bicska: nagyon sok feladatra alkalmasnak kell lennie – jegyezte meg, majd szintén kitért a megfelelő fizikai állapot fontosságára.

– Az űrutazás nagyon megterhelő. Bár maga a felbocsátás és a visszaérkezés már nem olyan intenzív, mint korábban, a súlytalanság olyan változásokat okoz, aminek hatására komoly biológiai folyamatok indulnak el: csont-, izom- és szívizomvesztés, megváltozik a teljes kardiovaszkuláris rendszer állapota, amire fel kell készülni, ehhez pedig nem elég egy év. Aki űrhajós akar lenni, egész életében sportoljon, legyen egészséges, táplálkozzon helyesen, vigyázzon a fogaira és a látására – magyarázta a kutatóűrhajós tartalékos.

A család a legfőbb támaszuk

– Hogyan emlékeznek arra a pillanatra, amikor eldöntötték, jelentkeznek a kiképzésre? – hangzott a moderátori kérdés, amire mindketten elmosolyodtak.

– Egy ejtőernyős csoportban hallottam a lehetőségről, és bevallom, egy kicsit vacilláltam ugyan, de már jó néhány héttel a 2022 januári határidő előtt elindítottam a folyamatot. Keresztapám is tudott róla, ő a rádióból értesült, és mondta is a többieknek, hogy Tibikének erre jelentkeznie kellene, nekem viszont nem szólt – nevetett Kapu Tibor, aki így végül egyedül hozta meg a nagy döntést. – Az utolsó napokban, amikor a motivációs levelet nyomtattam, édesapám és keresztapám is ott voltak velem, tehát együtt tettük meg az utolsó lépéseket.