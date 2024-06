Útfelújítás az önkormányzati tulajdonú belterületi utakon, az úthálózat minőségi fejlesztése, a közlekedésbiztonság fokozása, az infrastruktúra korszerűsítése mindig kiemelt feladata volt a város vezetésének, s az idén is jelentős összeget fordíthattunk ilyen célra – mondta dr. Kovács Ferenc csütörtökön az Ószőlő utcán, amelynek burkolata a Csaló köztől a Garibaldi utcáig 882 méteren újult meg mintegy 175 millió forintból.

Útfelújítás az Ószőlő utcán – a Jósaváros egyik legforgalmasabb útja vált biztonságosabbá

Fotó: Sipeki Péter / Forrás: Kelet-Magyarország



– A beruházás során felújították a padkákat, átépítették a csapadékvíz-elvezetőket, valamint lényeges szempont volt az akadálymentesítés és a fogyatékossággal élő emberek közlekedésének segítése – részletezte a városvezető.

Útfelújítás a lakótelepen

Az eredeti tervek szerint a munka a tanév végére készült volna el, azonban a kivitelező Colas Zrt.-nek sikerült már június elejére befejezni a munkát, ami nagyon fontos a Jósavárosban élőknek.

– S nem csak nekik, hanem az erre közlekedőknek is – erősítette meg Nagy Szabina. Az önkormányzati képviselő elmondta, igen jelentős az Ószőlő utcán az autós forgalom, az egészségügyi, oktatási-nevelési intézmények pedig az egész várost kiszolgálják. A fejlesztéssel nem csak egy régi álom vált valóra, hanem a közlekedés is biztonságosabbá vált, a „piros” zebrák pedig a gyalogosok miatt voltak fontosak – tette hozzá.

Új burkolat Sóstógyógyfürdőn is

Nyíregyháza polgármestere Ágoston Ildikóval, Sóstó-Sóstógyógyfürdő önkormányzati képviselőjével tett egy sétát a Berenát és Fürdő utcán. Nem véletlenül itt, hiszen ahogy azt tervezték, még a turisztikai szezon kezdete előtt új aszfaltburkolatot kapott a Berenát utca a Kemecsei úttól indulva mintegy 600 méteren, valamint a Fürdő utca Kemecsei út és Venyige utca közötti, több mint másfél kilométeres szakasza is.

Sóstógyógyfürdőn a Berenát és a Fürdő utca több mint két kilométeren kapott új burkolatot

Fotó: Sipeki Péter / Forrás: Kelet-Magyarország



– Ezt több mint két kilométer új burkolatot jelent, illetve a kapcsolódó csapadékvíz-elvezető rendszer felülvizsgálata és átépítése is megtörtént több mint 350 millió forintos beruházással – ismertette a városvezető.

– Aki itt lakik, vagy erre járt, látta, hogy ez a két útszakasz nagyon rossz állapotban volt, megérett a felújításra. Nagyforgalmú gyűjtőutak ezek, ahol a turisztikai idényben igen jelentősen megnő a forgalom a városba látogató turistáknak köszönhetően – fejtette ki dr. Kovács Ferenc, s megtudtuk, a Berenát utcán a kerékpárút felújítását a NyírVV Kft. saját forrásból végezte el.

Ágoston Ildikó arról beszélt, hogy egy régi vágya teljesült ezzel az itt élőknek, de azok szempontjából is lényeges a korszerűsítés, akik vendégként érkeznek Nyíregyháza kiemelt turisztikai övezetébe, autóval és kerékpárral is biztonságosabban közlekedhetnek.