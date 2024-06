Bacskai Erzsébet szakolyi polgármester azt emelte ki, hogy a településen az elmúlt öt évben sok belterületi, önkormányzati fenntartású út újult meg. A József Attila utcában a felújítás egy nappal korábban fejeződött be, a Létai utcában pedig jelenleg is dolgoznak a szakemberek. – Nagyon várjuk azt is, hogy a Balkány és Szakoly közötti kerékpárút is elkészüljön. Erre szintén van egy nyertes pályázatunk, jelenleg engedélyeztetési szakaszban van a projekt – mondta Bacskai Erzsébet.

Pálosi László, Balkány polgármestere is örömét fejezte ki, hogy megújul a két település közötti útszakasz, s a biztonságos közlekedést segíti majd a kerékpárút is. – Örülünk annak, ha fejlődik a térség, ezért dolgozunk közösen a polgármesterekkel. Balkányban is sikerült már sok utat felújítanunk, de vannak még felújításra váró további szakaszok is. Remélem, ezekre is hamarosan sor kerül. Köszönet mindazok munkájáért, akik lehetővé tették az új beruházásokat.