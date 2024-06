Vadásznap várja majd az érdeklődőket Nábrádon egész nap 2024. június 29-én. A szatmári kis település nem először várja a vadászokat, a családtagokat és a civil társadalom tagjait, az ottani Petőfi Vadásztársaság 2016. szeptember 3-án már a házigazdája volt egy hasonló rendezvénynek.

A programsorozat az ünnepélyes megnyitóval 10 órakor kezdődik. A Hubertus-áldás után köszöntő beszédek hangzanak el, majd kitüntetéseket adnak át, és felavatják továbbá az új vadászokat is.

A színpadon több programot is láthatnak a vendégek a nap során. Tartanak vadászkutya munkabemutatót, ízelítőt tartanak tudásukból vadászíjászok, valamint főszerepet kapnak az erdők-mezők állathangjai is a színpadon. Délután kulturális műsorok színesítik a programot. Fellépnek a Nábrádi Napközi Otthonos Óvoda gyermekei, a Bornemisza Géza Általános Iskola diákjai, műsort ad továbbá az Éfoész és a nábrádi nyugdíjas klub. Kihirdetik a főzőverseny eredményét is.

Az esti órákban a zenéket szeretőknek kedveznek a szervezők: fellép Karda Beáta ( 19 óra), az Inflagranti együttes (20 óra), dj Vamuzze (22 óra).

Egész nap lesz nép gyermekjáték, gyermekfoglalkoztató, várja a látogatókat trófea- és preparátumkiállítás, vadászékszerbemutató, s meg lehet majd ismerkedni a legújabb távcsövekkel és éjjellátókkal.