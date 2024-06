Vadásznap volt szombaton Nábrádon. Bármilyen hivatást is válasszon az ember, olykor jó megállni, megpihenni, a szakmabeliekkel találkozni, felidézni a szép élményeket, no meg értékelni a mögöttünk hagyott időt. Éppen ezért szokta megrendezni az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Területi Szervezete a vármegyei vadásznapot, aminek szombaton Nábrád adott otthont. A helyi önkormányzat és a helyi Petőfi Vadásztársaság 2016 után ismét vállalta, hogy vendégül látja a hivatásos vadászokat és a sportvadászokat, valamint a civil érdeklődőket.

Vadásznap: Ignácz Matyi és Gergő Uszkáról érkezett

Fotó: M.Magyar László

Vadásznap: elkészült a teríték

Az időjárásra nem lehetett panasz, hiszen verőfényes napsütésben kezdődött a programsorozat. A vendégek először azt láthatták, hogyan is készül el egy teríték, mi mindenre is kell odafigyelniük a vadászoknak. Az idegenvezető Fazekas Gergely, a vármegyei kamara titkára volt, aki kiemelte, hogy az elejtett vad mindig a jobb oldalán fekszik, így a szíve kerül felülre, és a lélek el tud távozni belőle. Szólt arról is, hogy töret kerül a lövés helyére, valamint az elejtett vad szájába. A kísérő ad egy, a vad vérébe mártott töretet a vadásznak is a sikeres vadászat jeleként. A vadászkamara fúvósegyüttese előadásában felcsendült A terítéken az őz című szignál is. Ezt követte a Hubertusz áldás, a szertartást celebrálta Német János római katolikus atya, aki maga is vadászengedéllyel rendelkezik. A vendégeket először Káplár Ferenc, a nábrádi Petőfi Vadásztársaság elnöke köszöntötte. Először is köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak a vadásznap megrendezésének sikeréhez. Röviden bemutatta a vadásztársaságot is, ami festői környezetben gazdálkodhat, hiszen a Tisza, a Szamos és a Túr folyó öleli körbe a területet.

– A vadászat egykoron nélkülözhetetlen volt a túléléshez. A vadászat azonban ennél többet is jelent, kapcsolatot teremt a természettel, megtanítja az embereket a türelemre, a kitartásra és a tiszteletre. A vadásztársaságok összetartozó közösségek, a tagok segítik egymást. Büszkék lehetünk a vadászhagyományokra, és azon kell lennünk, hogy megőrizzük és továbbadjuk azt a jövő nemzedékének – mondta többek között Káplár Ferenc.