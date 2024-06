Reggel hat órakor már kinyitottak a szavazóhelyiségek, este 7 óráig lehet leadni a szavazatokat, kizárólag érvényes személyi okmányokkal. A kijelölt kormányablakok a választás napján is nyitva lesznek, így ha valakinek nincs érvényes személyazonosító okmánya, ideiglenes személyi igazolványt igényelhet.

Jellemzően mindenki a saját lakóhelyén ugyanabban a szavazókörben szerepel a jegyzékben, ahol az előző választásokon, de a szavazás pontos helyéről a Nemzeti Választási Iroda mindenkinek küldött értesítőt még áprilisban. Ha valaki nem a lakóhelyén, hanem a bejelentett tartózkodási helyén akar szavazni, oda előzetesen átjelentkezhetett, és akkor a tartózkodási helyén választhat az ott lévő jelöltek közül.

A valasztas.hu oldal adatai szerint: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 229 településen, 572 szavazókörben több mint 430 ezren jogosultak szavazásra.

Kire adható a szavazat az önkormányzati választáson?

Megyei jogú városokban: polgármesterre és egyéni választókerületi képviselőre lehet szavazni. Egyéb településen polgármesterre, egyéni képviselőre, és a vármegyei közgyűlési listára. Az önkormányzati képviselőket és polgármestereket öt évre választjuk meg.

Hány szavazólapot kapnak?

Mint azt korábban megírtuk, a legkevesebb – három – szavazólapot a megyei jogú városokban élők kapják, ahol polgármesterre, helyi egyéni képviselőre és az európai parlamenti listára lehet szavazni. Ha azonban a választó a nemzetiségi választáson is részt vesz, akkor plusz három szavazólap is járhat a fentiek mellé. A települési nemzetiségi önkormányzatok, a területi nemzetiségi önkormányzatok és az országos nemzetiségi önkormányzatok képviselőire is ikszelhetnek.

A tízezer fő feletti és tízezer fő alatti településeken 4 szavazólapot kapnak a voksolásra jogosultak, mert ők a vármegyei közgyűlés tagjaira is szavaznak, azaz ők döntik el, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében az öt listáról a 25 tagú testületbe kik kerüljenek be. Ha valaki nemzetiségi szavazó, további plusz három szavazólapot kap.