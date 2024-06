A június 9-ei választások során felmerülő jogszabálysértésekre hivatkozva több településen is megtámadták a helyi választási bizottságok (HVB) választási eredményt megállapító döntéseit, és kérték egyes választások megismétlését. Ahogy beszámoltunk már róla, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Területi Választási Bizottság (TVB) több településen is megsemmisítette a választás eredményét. A területi választási bizottságok (TVB), valamint a Kúria a választások eredményével szemben benyújtott fellebbezések és bírósági felülvizsgálati kérelmek kapcsán több esetben döntött a szavazás megismétlése mellett – tájékoztatott a Nemzeti Választási Iroda.

Megismételt választás lesz több településen

Fotó: MW-archív

Még várják döntést

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is több településen támadták meg a választási eredményeket, és kérték egyes választások megismétlését. Dr. Papp Csaba vármegyei jegyző kérdésünkre elmondta, hogy a területi választási bizottság, valamint a Kúria már több esetben döntött a szavazás megismétléséről, de vannak még folyamatban lévő esetek. – Szavazategyenlőség miatt Kisszekeresen és Berkeszen lesz időközi választás, amit 120 napon belüli időpontra kell kiírni. A polgármester-választást Ópályi 2. számú szavazókörében ismétlik meg, Ófehértón és Nagykállón pedig a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának megismétléséről döntöttek. A Kúria előtt van még a penészleki polgármester választás, és a nagykállói polgármester- és képviselő-választás tekintetében is beadtak felülvizsgálati kérelmet – mondta dr. Papp Csaba, és hozzátette: ennek a két településnek az ügyeiben minden pillanatban születhet döntés. Nyírkátán és Tiszaeszláron is hivatkoztak jogszabálysértésre, de a Kúria nem találta megalapozottnak a választás megismétlését.

Választás folyamata

A választási eljárásról szóló törvény értelmében amennyiben a választási bizottság vagy a bíróság megismételteti a szavazást, az erről szóló határozatában az ismételt szavazást a megismételtetett szavazás napját követő harminc napon belüli időpontra tűzi ki. A megismételt szavazások ezeken a településeken 2024. július 7-ére tűzték ki. A megismételt szavazáson ugyanazok a jelöltek szerepelnek a szavazólapon, mint az eredeti választáson, a jelöltállítási folyamat nem indul újra, azonban a jelöltek a szavazást megelőző nap, vagyis 2024. július 6-án 16 óráig lemondhatnak a jelöltségről – adta hírül a Nemzeti Választási Iroda.