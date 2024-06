Megélénkült a forgalom 11 óra után a nyíregyházi Móra Ferenc általános iskolában, ahol öt szavazókört alakítottak ki.

– Fél 12-ig 160 választó adta le a szavazatát, ami itt 16 százalékos részvételt jelent - tudtuk meg Kovács Lászlótól. A 63. számú szavazókörbe mintegy 1000 választót várnak, köztük nemzetiségi voksolásra jogosultakat is. - Teljesen rendben megy a voksolás, volt első szavazónk, aki egy kulcstartót kapott ajándékba, S általában a családok együtt érkeznek. A részvételi arány a választásokon 50-60 százalékos ebben a szavazókörben, ennyire most is mindenképpen számítunk, délután várunk egy nagyobb rohamot - tette hozzá. Megtudtuk: volt olyan szavazójuk, akinek pár napja járt le a személyi igazolványa. Miután sem útlevéllel, sem jogosítvánnyal nem tudta igazolni magát, azt javasolták neki, hogy a kormányablakban ma elintézheti az igazolványa érvényesítését, és várják vissza szavazni.

Itt választott Szalainé Ilike is, aki mindig a lányával és az unokájával együtt érkezik a szavazásra. - Nagyon fontosnak tartom, hogy éljünk a szavazati jogunkkal, véleményt mondjunk Európa és Magyarország jövőjéről. Én már nyugdíjas vagyok, számomra a következő generációk, a lányom, az unokám sorsa számít. Ez alapján döntöttem arról, hogy a szavazatommal ki támogatok - árulta el kérdésünkre.