Nem könnyű egy vállalkozást beindítani. Nem elég egy jó ötlet, nem elég az üzleti terv elkészítése, az egészet el is kell tudni adni. Összetett munkafolyamatról van szó, amit meg kell tanulni. S minél fiatalabb korban teszi ezt valaki, annál nagyobb eséllyel léphet a vállalkozói életbe. Ezek a gondolatok késztették arra a Fiatalok Kulturális Szövetsége Ifjúsági Egyesületet, hogy indítson egy projektet ,,Képezzünk fiatal társadalmi vállalkozókat!” címmel. El is indította a programot a határon túli SF Anton Alapítvánnyal együtt, hogy a Nyíregyházán és a Partiumban élő 14-18 éves fiatalok számára vállalkozói ismereteket nyújtsanak szakemberek bevonásával. A több részből álló képzési folyamat utolsó állomását csütörtökön Nyíregyházán a Chloé New Yorkban Étterem rendezvénytermében tartották, ahol a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Széchenyi István Technikum és Kollégium 10. osztályos diákjai expo formájában mutatták be ötleteiket, illetve a vállalkozásaikat. A rendezvényen részt vettek azok a nagykárolyi középiskolás fiatalok is, akik szintén képzést kaptak vállalkozási ismeretekből, előző nap ők mutatkoztak be otthon, Nagykárolyban a nyíregyházi diákoknak.

