Nyíregyháza. – Óriási jelentősége van a június 9-ei európai parlamenti választásoknak, hiszen a béke és a háború kérdésében kell állást foglalniuk nemcsak Magyarországon, hanem Európa valamennyi országában a választópolgároknak. Az a háborús pszichózis, ami most az európai vezetést, az európai elitet jellemzi, az teljesen érthetetlen és nem Európa érdekét szolgálja – fogalmazott kedden Nyíregyházán Kocsis Máté.

– Változásra van szükség, békét kell teremteni, s azon vagyunk, hogy ennek minél nagyobb hangot adjunk az Európai Parlamentben. Ezért arra biztatunk mindenkit, vegyen részt az EP-választáson is, szavazatával támogassa a békepárti erőket, a Fideszt és a KDNP-t Magyarországon – hangsúlyozta a sajtó képviselői előtt a Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője.

– Vasárnap önkormányzati választás is lesz, Brüsszellel szemben Nyíregyházán nincs szükség változásra, a város jó kezekben van, fejlődik, s Nyíregyházának az az érdeke, hogy ez tovább folytatódjon. Ez a gyönyörű megyeszékhely és az itt élők rászolgáltak arra, hogy minden támogatást megkapjanak a fejlődő városukhoz. Dr. Kovács Ferenc polgármester személye garancia a fejlődésre, a fideszes képviselők eddigi munkája pedig igazolja, hogy érdemesek a bizalomra. – Arra kérek mindenkit, június 9-én ne csak az EP, hanem az önkormányzati választáson is a Fidesz jelöltjeit támogassák, mert ezek a szavazatok jelentik majd az európai színtéren a békét, Nyíregyházán a fejlődést – jelentette ki a frakcióvezető, aki ezt követően a helyi jelöltekkel tartott megbeszélést. KM