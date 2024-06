Sikeresen pályázott a Nemzeti Tehetség Programban a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium, mely négymillió forintból valósíthatta meg nyertes, Varázsvár – A felfedezés élménye című projektjét.

– A Varázsvár egy kísérletezésen, felfedeztető oktatáson alapuló műhely, melyhez az elmúlt tíz évben több ezer diák és felnőtt csatlakozott, és amit az óvodások és iskolások manuális készségeinek, képzeleterejének és természettudományos szemléletének fejlesztésére alapozunk. A középiskolás diákokkal fejlesztett kísérletek alapján meséket írunk, amelyekhez egy interaktív előadást alkotunk. Célunk az, hogy minél szélesebb körben népszerűsítsük a természettudományokat, miközben tanulóink ismereteit is bővítjük. Módszerünket országos szintre is kiterjesztjük, jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia és a Debreceni Egyetem Korai Természettudomány-Tanulás Kutatócsoportjában fejlesztünk tananyagot az általános iskola alsó tagozatosai számára – mondta el dr. Koncz Gábor. Az intézmény főigazgatója hozzátette: a pályázati támogatásból új, interaktív bemutatót készítenek, valamint az emelt szintű természettudományos tagozat diákjait terepgyakorlatra vitték, hogy szorosabb kapcsolatba kerüljenek az élő természettel. A Tisza-tavi Ökocentrumban lehetőségük nyílt megismerni a tó ökoszisztémáját, emellett biciklitúrán is részt vettek. A terepgyakorlatot a hortobágyi madárkórház meglátogatása színesítette.

Terepgyakorlatra is vitték a diákokat

Fotó: az iskola archívuma

A pályázati projektet dr. Koncz Gábor készítette el, a megvalósításban segítségére voltak dr. Konczné dr. Jámbrik Katalin és Tóth-Gál Zsuzsanna Napsugár pedagógusok, illetve Czérnáné Tudja Erika laboráns.