– Minden településünkön és minden szavazókörben reggel 6 órakor rendben megkezdődött a voksolás. A választópolgárok este 7 óráig dönthetnek az EP-képviselőkről, a polgármesterek, helyi, önkormányzati képviselők személyéről, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tagjairól. A tízezer fő feletti, és tízezer fő alatti településeken élők – Nyíregyháza kivételével – a vármegyei közgyűlés tagjaira is szavaznak, azaz ők döntik el, hogy az öt listáról a 25 tagú testületbe mely képviselők kerüljenek be - mondta portálunk érdeklődésére dr. Papp Csaba. A Területi Választási Iroda vezetője hozzátette: technikai fennakadás sem volt sehol a vármegyében, Kisvárdáról és környékéről jeleztek hevesebb esőzéseket, azonban ez nem érintette a szavazókörök nyitását és munkáját. Fontos tudni, hogy a nemzetiségi önkormányzatok tagjaira csak azok szavaznak, akik nemzetiségi választópolgárként regisztráltatták magukat, azaz felvetette magát a nemzetiségi névjegyzékbe. Dr. Papp Csaba arra is felhívta a figyelmet, hogy szavazni csak érvényes okmányokkal lehet!

Nyíregyházán 95 ezren szavaznak

A vármegyében a legtöbben Nyíregyházán szavazhatnak, mintegy 95 ezer választópolgár jogosult voksolni este 7 óráig. - A 15 választókerültünkben az 5-9 tagú bizottságok megkezdték munkájukat, mind a 101 szavazókör kinyitott, rendben elindult a szavazás, rendkívüli esemény nem történt - mondta dr. Szemán Sándor. A Nyíregyházi Helyi Választási Iroda vezetője megjegyezte: minden bizottságban ott van a polgármesteri hivatal egy dolgozója, ők jegyzőkönyvvezetőként segítik a munkát. A vármegyeszékhelyen a szavazók EP-listára szavaznak, polgármestert, 15 egyéni képviselőt választanak, települési kompenzációs listáról további hat képviselő került majd a közgyűlésbe. Mint megtudtuk, mozgóurna iránti igény mintegy 600 érkezett.