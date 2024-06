Ismét megnyitotta kapuit az érdeklődő fiatalok előtt a Nyíregyházi Repülőtér. A már hagyománnyá vált nyílt napra rengetegen érkeztek szombaton, és nem csupán a magyar diákságot érdekelte a pilótaképzés kihívásokkal és élményekkel teli világa. A hazaiak mellett, szlovákok, horvátok és románok is jöttek a rendezvényre, ami az idén a már megszokott, változatos program mellett egy meglepetést is tartogatott a résztvevőknek.

Mint ismert, Nyíregyházán több mint fél évszázados múltra tekint vissza a pilótaképzés, és bár az első évtizedek a mezőgazdasági pilóták oktatásáról szóltak, az 1990-es évektől a kereskedelmi pilóták képzése lett a vezérfonal. Horváth Tibor, a Tréner Kft. training managere lapunknak elmondta, az esemény kiváló lehetőség arra, hogy az érdeklődők közelebbről is megismerhessék a jelenlegi változatos képzési palettát.

Meglepetéssel készültek

– Ezzel kapcsolatban egész évben sok kérdést kapunk a fiatalokról, ám a nyílt napon mindenki választ kaphat ezekre. Az előadásokon bemutatkozhatunk a jövő szép reményű pilótáinak, de ki lehet próbálni a repülőgép-szimulátort, és próbaoktatást is tartunk. Ennek köszönhetően a diákok testközelből tapasztalhatják, mire számítsanak, ha hozzánk jelentkeznek – tudatta Horváth Tibor, aki azt is elárulta, egy sztárvendéggel is készültek a repülőtérre látogatóknak, ugyanis 13 órától az ismert youtuber és pilóta, Captain Joe tartott előadást.

– Captain Joe a világ egyik legnépszerűbb tartalom-előállítója, akit több mint kétmillióan követnek a legnépszerűbb videómegosztó portálon. A videói a repülésről szólnak, hiszen ő maga is hivatásos pilóta. Egy közel kétórás előadással készült a fiataloknak, akik így valóban első kézből tudhatják meg, miért érdemes egy légitársaságnál pilótának lenni. A pályaorientáció a rendezvényünk egyik fő célja, és úgy vélem, a kollégák és a Captain Joe előadásai minden kérdést megválaszoltak, ami a látogatókban megfogalmazódott.

Óriási érdeklődés

És ha már érdeklődők: a korábbi mellett egy új parkolót is kialakítottak a nyílt napra érkezőknek, és ottjártunkkor olyan sokan érkeztek a rendezvényre, hogy az új terület is pillanatok alatt megtelt. Horváth Tibor szerint a résztvevők egy része a programok miatt érkezik, ám szép számmal akadnak olyanok, akik fiatal koruk ellenére megingathatatlanul pilótaként képzelik el a jövőjüket.